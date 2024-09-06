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Диджитал

Подводный дрон побил рекорд, проплыв на глубине 3400 м: что известно об устройстве (фото)

Подводный свободноплавающий дрон Endurance от Kongsberg
Фото: KONGSBERG | Дрон Endurance HUGIN от Kongsberg

Новый дрон, спроектированный в Норвегии, достиг глубины 3400 м и преодолел за первый запуск 1200 морских миль. Его погрешность определения местоположения была всего 0,02%.

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Новый подводный дрон от компании Kongsberg может долго функционировать без помощи человека-оператора. Подлодка Endurance превосходит аналоги по сбору данных. Об этом сообщает ресурс Interesting Engineering.

"Успех этой миссии доказывает возможность эксплуатации HUGIN Endurance от берега до берега. Устранение необходимости в надводном судне обеспечивает нашим клиентам огромную экономию как времени, так и ресурсов", — компания Kongsberg.

Endurance — самый большой дрон в линейке Hugin, свободноплавающих дронов, которые предлагают оптимизированную гидродинамику, отличную маневренность и высокую точность стабилизации.

Подводный дрон Endurance HUGIN от Kongsberg Fullscreen
Дрон Endurance HUGIN от Kongsberg

Дрон может быть оснащен различными датчиками, которые помогают в осведомленности на местности. Также они имеют надежные гидроакустические инструменты для картирования и инспекций, такие как гидролокаторы с синтезированной апертурой HISAS и многолучевые системы EM. Как подводные, так и поверхностные датчики поддерживают автономное принятие решений.

Дрон имеет набор передовых технологий, таких как новейшее поколение устойчивых к давлению литий-ионных аккумуляторов, избыточность датчиков, обработка данных во время миссии и инерциальная навигационная система Sunstone с микронавигацией HISAS.

Его технологические характеристики включают в себя низкое воздействие на окружающую среду и способность непрерывно работать самостоятельно до 15 дней. Он может проводить геофизические исследования на расстоянии 2,200 км и картировать территорию площадью 1100 км² без контроля человека с использованием передовой технологии гидролокации.

Также Endurance работает на глубине до 6 км и содержит передовые навигационные инструменты. Ее можно запускать и поднимать с берега или любого доступного судна.

Сам план миссии дрона Endurance был создан для проверки критериев проектирования AUV и испытания аппарата в реальных условиях. Миссия включала обследования областей и прямолинейные переходы с отрезками от 60 до 300 морских миль.

Подводный дрон Endurance HUGIN от Kongsberg Fullscreen
Дрон Endurance от Kongsberg

При этом навигационная система HISAS 1032 Dual Rx позволяет покрыть территорию менее чем за 48 ч с помощью изображений с синтезированной апертурой (SAS) очень высокого разрешения и батиметрии, охватывающей 36 морских миль. Целью миссии было подтверждение проектных спецификаций и испытание в реальных условиях.

Kongsberg утверждает, что недавно завершенная миссия подтверждает проектные спецификации системы и демонстрирует, что структура автономности Hugin может выполнять сложные многодневные миссии без контроля человека.

​​Раньше мы писали про то, что подводный дрон Hydrus — беспилотник снимает видео 4K. Беспилотник "летает" на глубине до 3 км и снимает подводный мир камерой с разрешением 4K. Благодаря инновационной электронике и полностью беспроводному дизайну удалось достичь малых размеров дрона.