Подводный дрон побил рекорд, проплыв на глубине 3400 м: что известно об устройстве (фото)

Новый дрон, спроектированный в Норвегии, достиг глубины 3400 м и преодолел за первый запуск 1200 морских миль. Его погрешность определения местоположения была всего 0,02%.

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Новый подводный дрон от компании Kongsberg может долго функционировать без помощи человека-оператора. Подлодка Endurance превосходит аналоги по сбору данных. Об этом сообщает ресурс Interesting Engineering.

"Успех этой миссии доказывает возможность эксплуатации HUGIN Endurance от берега до берега. Устранение необходимости в надводном судне обеспечивает нашим клиентам огромную экономию как времени, так и ресурсов", — компания Kongsberg.

Endurance — самый большой дрон в линейке Hugin, свободноплавающих дронов, которые предлагают оптимизированную гидродинамику, отличную маневренность и высокую точность стабилизации.

Дрон Endurance HUGIN от Kongsberg

Дрон может быть оснащен различными датчиками, которые помогают в осведомленности на местности. Также они имеют надежные гидроакустические инструменты для картирования и инспекций, такие как гидролокаторы с синтезированной апертурой HISAS и многолучевые системы EM. Как подводные, так и поверхностные датчики поддерживают автономное принятие решений.

Дрон имеет набор передовых технологий, таких как новейшее поколение устойчивых к давлению литий-ионных аккумуляторов, избыточность датчиков, обработка данных во время миссии и инерциальная навигационная система Sunstone с микронавигацией HISAS.

Его технологические характеристики включают в себя низкое воздействие на окружающую среду и способность непрерывно работать самостоятельно до 15 дней. Он может проводить геофизические исследования на расстоянии 2,200 км и картировать территорию площадью 1100 км² без контроля человека с использованием передовой технологии гидролокации.

Также Endurance работает на глубине до 6 км и содержит передовые навигационные инструменты. Ее можно запускать и поднимать с берега или любого доступного судна.

Сам план миссии дрона Endurance был создан для проверки критериев проектирования AUV и испытания аппарата в реальных условиях. Миссия включала обследования областей и прямолинейные переходы с отрезками от 60 до 300 морских миль.

Дрон Endurance от Kongsberg

При этом навигационная система HISAS 1032 Dual Rx позволяет покрыть территорию менее чем за 48 ч с помощью изображений с синтезированной апертурой (SAS) очень высокого разрешения и батиметрии, охватывающей 36 морских миль. Целью миссии было подтверждение проектных спецификаций и испытание в реальных условиях.

Kongsberg утверждает, что недавно завершенная миссия подтверждает проектные спецификации системы и демонстрирует, что структура автономности Hugin может выполнять сложные многодневные миссии без контроля человека.

​​Раньше мы писали про то, что подводный дрон Hydrus — беспилотник снимает видео 4K. Беспилотник "летает" на глубине до 3 км и снимает подводный мир камерой с разрешением 4K. Благодаря инновационной электронике и полностью беспроводному дизайну удалось достичь малых размеров дрона.