Погружаются на 6000 метров: ВМФ Франции получит глубоководные дроны A6K-M (фото)

Беспилотник A6K-M может вести разведку на большой глубине, используя навигационную систему Phins и акустическими датчиками, утверждает производитель.

Related video

Французское агентство по оборонным закупкам (DGA) заказало у компании Exail глубоководные разведывательные беспилотные аппараты A6K-M. Об этом говорится на официальном сайте компании Exail.

Сообщается, что A6K-M предназначены для разведки и наблюдения на морском дне, а также на чувствительных подводных инфраструктурах, таких как подводные кабели. Эти аппараты могут работать на глубине до 6000 метров.

Глубоководный дрон A6K-M Фото: Exail

Беспилотник оснащен инерциальной навигационной системой Phins от Exail и акустическими датчиками. Кроме, того, он может нести датчики от других производителей, адаптируясь под текущие миссии ВМФ.

"Мы чрезвычайно гордимся этим признанием наших технологических знаний в области ведения боевых действий на морском дне и вкладом в укрепление национального суверенитета", — заявил управляющий директор подразделения морских систем Exail Жером Бенделл.

По словам производителя, A6K-M является первым глубоководным дроном Exail из серии A6K. Он основан на архитектуре Ulyx – беспилотника, разработанного Exail и Французским национальным институтом океанологии и технологий (Ifremer). В частности, при создании A6K-M использовались технологические строительные блоки, разработанные для Ulyx.

Подводный дрон Ulyx Фото: Ifremer

Как отмечают в издании, согласно инвестиционному плану France 2030, контроль над морским дном стал серьезной проблемой для обороны Франции. Он важен для обеспечения суверенитета и свободы действий страны, а также для защиты ее стратегических и экономических интересов. Дроны A6K-M призван расширить возможности ВМС Франции по ведения разведки на большой глубине.

Напомним, в Норвегии компания Kongsberg создала подводный дрон Endurance, который может долго функционировать без помощи человека-оператора. В ходе первого запуска он достиг глубины 3400 м и преодолел1200 морских миль.

В свою очередь Шанхайский университет Цзяотун представил инновационный гибридный подводный аппарат Nezha-SeaDart, который может взлетать и приземляться вертикально, автономно работать под водой и всплывать на поверхность без необходимости в специальной двигательной установке.