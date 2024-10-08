У Франції створили роботизований човен Seaquest S: як використали досвід України

За словами виробника, війна в Україні показала необхідність швидко покращувати дрони, оскільки ворог адаптується.

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Французька компанія Sirehna, яка входить до Naval Group, спустила на воду безпілотне надводне судно Seaquest S, створене з урахуванням досвіду України в Чорному морі. Про це пише Defense News.

Повідомляється, що судно Seaquest S, завдовжки трохи менш ніж 10 метрів, оптимізовано для розвідки, радіоелектронної боротьби та ударних місій. Безпілотник може автономно працювати протягом 24 годин. Ці дрони поки що не можуть формувати рої, однак таку можливість може бути додано пізніше.

У Naval Group стверджують, що наразі Seaquest S — це єдиний невеликий безпілотний апарат, який можна розміщувати на борту фрегатів і військових кораблів. Наразі судно проходить випробування у Франції.

Що ж до уроків, здобутих із війни в Україні, то в компанії згадали про необхідність швидко модернізувати такі системи. Керівник лінійок продуктів безпілотників і автономних систем П'єр-Антуан Фліш наголосив, що українці переходять від однієї версії до іншої кожні шість місяців, оскільки противник адаптовується та вибудовує оборону.

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"Це одна з причин, через яку ми спеціально створили Seaquest як високомодульну платформу і хочемо розробляти тактику застосування машин разом із кінцевими користувачами, бо ми знаємо, що вони розвиватимуться за шести-дев'ятимісячним циклом", — сказав П'єр-Антуан Фліш.

Як зазначають у виданні, згідно з прогнозами українських офіційних осіб, у майбутньому ці роботизовані системи домінуватимуть над звичайними бойовими суднами. Принаймні у закритих або напівзакритих водоймах.

Нагадаємо, французьке агентство з оборонних закупівель (DGA) замовило у компанії Exail глибоководні розвідувальні безпілотні апарати A6K-M, які можуть занурюватися на 6000 метрів.

Зі свого боку французька компанія Couach презентувала на виставці Euronaval багатофункціональний надводний безпілотний апарат Magellan, здатний ходити морем протягом 5 днів.