Плавучий РЕБ і розвідник: у Франції представили морський дрон Magellan (фото)

Новий морський безпілотник здатний ходити морем протягом 5 днів зі швидкістю 6 вузлів, стверджує виробник.

Related video

Французька компанія Couach представила на виставці Euronaval багатофункціональний надводний безпілотний апарат Magellan. Про це пише оборонний портал EDR.

Повідомляється, що Magellan може виконувати різні завдання, включно зі збором інформації, виявленням і розпізнаванням цілей, розвідкою і радіоелектронною боротьбою (РЕБ). Безпілотник можна оснастити модулями, що дають змогу розгортати акустичні буї або засоби РЕБ.

Дрон Magellan на виставці Фото: Couach

Технічні характеристики дрона Magellan:

довжина — 6 м;

ширина — 1,3 м;

водотоннажність — від 1000 до 1200 кг;

обсяг корисного навантаження — понад 500 літрів.

За словами виробника, Magellan оснащений інноваційним гібридним дизель-електричним двигуном, який дає йому змогу ходити морем протягом 5 днів зі швидкістю 6 вузлів зі зниженим шумом, залишаючись малопомітним.

Magellan спроєктований таким чином, щоб його можна було легко транспортувати в стандартному 6-метровому контейнері та витягувати без сторонньої допомоги. Для цього розробники додали висувну щоглу і підйомний гак.

Безекіпажний катер Magellan Фото: Couach

Корпус безпілотника зроблено з композиту, карбону і кевлару, що робить його міцним і адаптованим до оборонних потреб. Дрон також має високу стійкість на воді та був розроблений з використанням технології самовирівнювання.

Нагадаємо, американська компанія Swiftships отримала контракт на постачання своїх ударних морських безпілотників Swift Sea-Stalker (S3 USV) для Військово-морських сил США.

Також повідомлялося, що китайські компанії почали продавати в інтернеті морські безпілотники, які можна переобладнати для військових потреб.