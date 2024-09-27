Плавучий РЭБ и разведчик: во Франции представили морской дрон Magellan (фото)

Новый морской беспилотник способен ходить по морю в течение 5 дней со скоростью 6 узлов, утверждает производитель.

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Французская компания Couach представила на выставке Euronaval многофункциональный надводный беспилотный аппарат Magellan. Об этом пишет оборонный портал EDR.

Сообщается, что Magellan может выполнять различные задачи, включая сбор информации, выявления и распознавание целей, разведку и радиоэлектронную борьбу (РЭБ). Беспилотник можно оснастить модулями, позволяющими разворачивать акустические буи или средства РЭБ.

Дрон Magellan на выставке Фото: Couach

Технические характеристики дрона Magellan:

длинна – 6 м;

ширина – 1,3 м;

водоизмещение – от 1000 до 1200 кг;

объем полезной нагрузки – более 500 литров.

По словам производителя, Magellan оснащен инновационным гибридным дизель-электрическим двигателем, который позволяет ему ходить по морю в течение 5 дней со скоростью 6 узлов с пониженным шумом, оставаясь малозаметным.

Magellan спроектирован таким образом, чтобы его можно было легко транспортировать в стандартном 6-метровом контейнере и вытаскивать без посторонней помощи. Для этого разработчики добавили выдвижную мачту и подъемный крюк.

Безэкипажный катер Magellan Фото: Couach

Корпус беспилотника сделан из композита, карбона и кевлара, что делает его прочным и адаптированным к оборонным нуждам. Дрон также обладает высокой стойкостью на воде и был разработан с использованием технологии самовыравнивания.

Напомним, американская компания Swiftships получила контракт на поставку своих ударных морских беспилотников Swift Sea-Stalker (S3 USV) для Военно-морских сил США.

Также сообщалось, что китайские компании начали продавать в интернете морские беспилотники, которые можно переоборудовать для военных нужд.