Напоминают украинские Magura V5: ВМС США получат морские дроны Swift Sea-Stalker (фото)

Беспилотники Swift Sea-Stalker способны преодолевать 1000 морских миль, неся полезную нагрузку до 680 кг, утверждает производитель.

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Американская компания Swiftships получила контракт на поставку своих ударных морских беспилотников Swift Sea-Stalker (S3 USV) для Военно-морских сил США. Об этом говорится на официальном сайте компании Swiftships.

Сообщается, что Swift Sea-Stalker разработан специально для Центра надводных боевых действий ВМС США. Дроны созданы для наблюдения и перехвата, особенно в акваториях конфликтных регионов по всему миру.

Swift Sea-Stalker

"Эти суда представляют собой новейшую разработку в области беспилотных надводных судов, обеспечивая непревзойденную универсальность и эффективность в операциях по обеспечению безопасности", — заявил генеральный директор компании Тим Картер.

По словам производителя, беспилотники Swift Sea-Stalker оснащены передовыми технологиями, которые позволяют эффективно отслеживать угрозы вдоль береговых линий, а также реагировать на них.

Swift Sea-Stalker Фото: Swiftships

Технические характеристики Swift Sea-Stalker:

максимальная скорость — 45 узлов;

дальность — 1000 морских миль;

продолжительностью плавания — 40 часов;

двигатели — Yanmar 4LV230 и Hamilton HJ-213;

максимальная полезная нагрузка – 680 кг;

корпус — прочный алюминий морского класса 5086.

Как отмечает Ukrainian Shipping Magazine, новый морской беспилотник Swift Sea-Stalker напоминает украинский ударный дрон Magura V5, которые Силы обороны Украины используют в войне против Российской Федерации.

Magura V5 Фото: УНИАН

Напомним, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, за полтора года морской дрон украинского производства Magura V5 поразил 18 судов Черноморского флота РФ, 9 из которых уничтожены бесповоротно.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин также заявил, что безэкипажные катера Magura V5 могут быть использованы для уничтожения незаконно сооруженного оккупантами Керченского моста, но это должно быть комплексное решение.