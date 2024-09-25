Нагадують українські Magura V5: ВМС США отримають морські дрони Swift Sea-Stalker (фото)

Безпілотники Swift Sea-Stalker здатні долати 1000 морських миль, несучи корисне навантаження до 680 кг, стверджує виробник.

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Американська компанія Swiftships отримала контракт на постачання своїх ударних морських безпілотників Swift Sea-Stalker (S3 USV) для Військово-морських сил США. Про це йдеться на офіційному сайті компанії Swiftships.

Повідомляється, що Swift Sea-Stalker розроблено спеціально для Центру надводних бойових дій ВМС США. Дрони створені для спостереження і перехоплення, особливо в акваторіях конфліктних регіонів по всьому світу.

Swift Sea-Stalker

"Ці судна являють собою новітню розробку в галузі безпілотних надводних суден, забезпечуючи неперевершену універсальність і ефективність в операціях із забезпечення безпеки", — заявив генеральний директор компанії Тім Картер.

За словами виробника, безпілотники Swift Sea-Stalker оснащені передовими технологіями, які дають змогу ефективно відстежувати загрози вздовж берегових ліній, а також реагувати на них.

Swift Sea-Stalker Фото: Swiftships

Технічні характеристики Swift Sea-Stalker:

максимальна швидкість — 45 вузлів;

дальність — 1000 морських миль;

тривалістю плавання — 40 годин;

двигуни — Yanmar 4LV230 і Hamilton HJ-213;

максимальне корисне навантаження — 680 кг;

корпус — міцний алюміній морського класу 5086.

Як зазначає Ukrainian Shipping Magazine, новий морський безпілотник Swift Sea-Stalker нагадує український ударний дрон Magura V5, які Сили оборони України використовують у війні проти Російської Федерації.

Magura V5 Фото: УНІАН

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, за півтора року морський дрон українського виробництва Magura V5 вразив 18 суден Чорноморського флоту РФ, 9 з яких знищено безповоротно.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євген Єрін також заявив, що безекіпажні катери Magura V5 можуть бути використані для знищення незаконно спорудженого окупантами Керченського мосту, але це має бути комплексне рішення.