Прокрались попри вертольоти: ГУР показало удар Magura V5 по катеру "Тунець" в Криму (відео)

Міноборони РФ запевнило, що начебто знешкодило усі морські дрони Magura V5, які прямували у бік окупованого Криму. Тим часом відео ГУР Міноборони спростувало заяви росіян і показало катери, до яких підібрались з вибухівкою.

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Морські дрони Magura V5 знищили п'ятий швидкісний катер "Тунець" ЗС РФ, який базувався у бухті в тимчасово окупованому Криму. Щоб до нього дістатись, пристрої спершу обійшли лінію оборони з вертольотів, які полювали за ними у відкритому морі. Про деталі удару по військових об'єктах ЗС РФ на Кримському півострові 10 серпня пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони розповіла на порталі відомства.

У повідомленні вказано, що спецоперація відбулась в ніч з 8 на 9 серпня 2024 року і провели її бійці підрозділу Group 13. Російський швидкісний катер проєкту КС 701 типу "Тунець" дістали у бухті біля населеного пункту Чорноморське (за 165 км від підконтрольних Україні берегів). Морські дрони Magura V5 підірвали катер та пошкодили ще три плавзасоби невстановленого типу, написала спецслужба ГУР. Більш детальні наслідки нічної атаки уточнюються. Завдяки спецоперації ЗС РФ втратили катери, які використовували для логістики та патрулювання біля берегів окупованого Криму, ідеться у дописі.

На відео, опублікованому ГУР, можна побачити деталі спецоперації, зняті камерою Magura V5. Бачимо, як дрони, прямуючи до цілі, потрапили під удар російського вертольота. У кадр потрапив вертоліт ЗС РФ, який випустив "зливу" куль — черги сплесків видно на воді навколо. Наступні кадри показують бухту, в якій стоять кораблі ЗС РФ. Ситуація була досить спокійною, оскільки катер вільно пропетляв між кількома кораблями, "оглянувся", обрав ціль і рушив у потрібно напрямку. Момент наближення та влучання розвідники не показали.

Про атаку морських дронів в ніч на 9 серпня згадало Міноборони РФ. Російське командування повідомило про сім пристроїв, жоден з яких начебто не пробрався в захищену бухту.

Зазначимо, розвідники нагадали, що не вперше знищують або пошкоджують катери проєкту КС 701 "Тунець". Фокус писав, що попередня спецоперація відбулась 30 травня 2024 року. Після тієї спецоперації ГУР Міноборони відзвітувало про підрив двох катерів і пошкодження ще трьох.

Інші спецоперації ГУР та Сил оборони у акваторії Чорного моря відбулись 6 та 9 серпня. 6 серпня стало відомо про стрілянину в районі Тендрівської коси, а 9 серпня — про стрілянину та вибухи на Кінбурнській косі. У першій спецоперації брали участь бійці спецпідрозділу "Артан" та Морського центру ГУР, які провели десантування та знищили бронемашину МТ-ЛБ, засоби радіоелектронної боротьби та фортифікації ЗС РФ. Про другу спершу написали у росЗМІ, при чому кількість катерів для висадки варіювалась від 2 до 20. Пізніше розвідники підтвердили, що провели ще одне десантування і удари по трьох опорних пунктах росіян. За попередніми оцінками, ворог втратив близько 30 од. живої сили, ідеться у повідомленні ГУР.

Нагадуємо, ветеран АТО Іван Тимочко пояснив, яку мету можуть мати спецоперації українських розвідників, які проводять десантування на окуповану територію.