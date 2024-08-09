Рейд ГУР на Кінбурнську косу: спецпризначенці знищили 30 окупантів та їхню техніку (відео)

Українські розвідники пообіцяли, що Кінбурнська коса стане вільною від російських загарбників, як і всі інші тимчасово окуповані території.

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9 серпня спецпризначенці Головного управління розвідки здійснили рейд на тимчасово окуповану територію України. Вони висадилися на Кінбурнській косі на Миколаївщині та напали на ворога, повідомляє пресслужба ГУР МО.

Українські розвідники атакували російські укріплення на позиціях ворога "Кінбурнська фортеця", "Морський вокзал" та "Пам'ятник Суворова". Вдалося знищити три десятки російських військових та шість одиниць броньованої техніки ЗС РФ, а також встановити прапор Воєнної розвідки України біля "пам'ятника Суворова".

Прапор Воєнної розвідки України на Кінбурнській косі Фото: скриншот

До участі спецоперації долучилися підрозділи "Стугна", "Химера", "Paragon", "Терор", "Сибірський батальйон" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР. Дії розвідників підтримували ВМС ЗСУ та інші Сили оборони України.

"Головне управління розвідки передає вітання всім українцям з Кінбурнської коси. Ми завжди поруч. Слава Україні! Героям Слава!" — сказали розвідники на відео.

Як наголосили розвідники, Кінбурнська коса стане вільною від російських загарбників, як і всі інші тимчасово окуповані території України.

Чим важлива Кінбурнська коса?

Кінбурнська коса на карті Google Фото: скриншот

Кінбурнська коса, стратегічно важливий мис у гирлі Дніпра, є ключовою територією для ЗСУ. Ця смуга землі, завдовжки майже 40 км і завширшки від 4 до 12 км, має важливе значення через своє розташування та історичний досвід.

Кінбурнська коса, що виступає в Чорне море, контролює вхід до річкової системи Дніпра та доступ до Миколаєва — важливого порту на півдні України. Цей мис дає змогу тим, хто його контролює, посилити контроль і проєкцію сил на південні регіони. Російські військові захопили Кінбурнську косу на початку повномасштабного вторгнення.

Кінбурнська коса на карті DeepState Фото: скриншот

Раніше у ГУР реалізували спецоперацію на Тендрівській косі, зокрема завдяки руху спротиву, який працює на користь України в окупованому Криму. Робота Сил оборони спрямована на те, щоб позбавити ворога можливості діяти у Чорному морі.

Зранку 6 серпня росЗМІ почали писати про те, що відбулася незрозуміла стрілянина на Тендрівській косі — тонкому сухопутному виступі на південь від Кінбурнської коси у Чорному морі. 7 серпня на сторінці ГУР Міноборони повідомили, що стрілянина, а також вибухи — це результат їхньої спецоперації. На відео з місця подій можна побачити, як десант на десяти надувних човнах висаджується на сушу, а потім удалині з'являється заграва від вибуху.