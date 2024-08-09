Рейд ГУР на Кинбурнскую косу: спецназовцы уничтожили 30 оккупантов и их технику (видео)

Украинские разведчики пообещали, что Кинбурнская коса станет свободной от российских захватчиков, как и все остальные временно оккупированные территории.

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9 августа спецназовцы Главного управления разведки совершили рейд на временно оккупированную территорию Украины. Они высадились на Кинбурнской косе на Николаевщине и напали на врага, сообщает пресс-служба ГУР МО.

Украинские разведчики атаковали российские укрепления на позициях врага "Кинбурнская крепость", "Морской вокзал" и "Памятник Суворова". Удалось уничтожив три десятка российских военных и шесть единиц бронированной техники ВС РФ, а также установили флаг Военной разведки Украины возле "памятника Суворова".

Флаг Военной разведки Украины на Кинбурнской косе Фото: скриншот

К участию в спецоперации присоединились подразделения "Стугна", "Химера", "Paragon", "Террор", "Сибирский батальон" в составе спецподразделения Тимура ГУР. Действия разведчиков поддерживали ВМС ВСУ и другие Силы обороны Украины.

"Главное управление разведки передает привет всем украинцам с Кинбурнской косы. Мы всегда рядом. Слава Украине! Героям Слава!" — сказали разведчики на видео.

Как отметили разведчики, Кинбурнская коса станет свободной от российских захватчиков, как и все другие временно оккупированные территории Украины.

Чем важна Кинбурнская коса?

Кинбурнская коса на карте Google Фото: скриншот

Кинбурнская коса, стратегически важный мыс в устье Днепра, является ключевой территорией для ВСУ. Эта полоса земли, длиной около 40 км и шириной от 4 до 12 км, имеет важное значение из-за своего расположения и исторического опыта.

Кинбурнская коса, выступающая в Черное море, контролирует вход в речную систему Днепра и доступ к Николаеву — важному порту на юге Украины. Этот мыс позволяет тем, кто его контролирует, усилить контроль и проекцию сил на южные регионы. Российские военные захватили Кинбурнскую косу в начале полномасштабного вторжения.

Кинбурнская коса на карте DeepState Фото: скриншот

Ранее в ГУР реализовали спецоперацию на Тендровской косе, в частности благодаря движению сопротивления, которое работает в пользу Украины в оккупированном Крыму. Работа Сил обороны направлена на то, чтобы лишить врага возможности действовать в Черном море.

Утром 6 августа росСМИ начали писать о том, что произошла непонятная стрельба на Тендровской косе — тонком сухопутном выступе к югу от Кинбурнской косы в Черном море. 7 августа на странице ГУР Минобороны сообщили, что стрельба, а также взрывы — это результат их спецоперации. На видео с места событий можно увидеть, как десант на десяти надувных лодках высаживается на сушу, а затем вдали появляется зарево от взрыва.