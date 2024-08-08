Таємні завдання на "перспективу": у ЗСУ розповіли про цілі ГУР на Тендрівській косі (відео)

Українські розвідники, крім знищення ворожої техніки на Тендрівській косі, показали, що бійці ФСБ РФ безпомічні на окупованих територіях, заявив ветеран АТО Іван Тимочко. Так ГУР провело ще й інформаційно-психологічну операцію.

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Спецоперація ГУР на Тендрівській косі була реалізована, серед іншого, завдяки руху опору, який працює на користь України в окупованому Криму. Робота Сил оборони спрямована на те, щоб позбавити ворога можливості діяти у Чорному морі. Про деякі деталі стрілянини та вибухів біля берегів Херсонщини й Миколаївщини очільник ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ та ветеран АТО Іван Тимочко заявив у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Тимочко наголосив, що у звіті розвідників щодо дій на косі йшлося про виконання "низки таємних завдань". З його слів, результати цих завдань вплинуть на ситуацію у Чорному морі, яке ЗС РФ контролюють, але менше, ніж рік тому. Протягом певного періоду спостерігалася низка ударів по установках ППО ворога і по аеродромах, зокрема вибухало під Джанкоєм, нагадав ветеран АТО. Крім того, успішно підривають військові кораблі, тож уцілілу частину флотилії противнику довелося перенести до Новоросійська.

"Завдання, які покладалися на бійців, мають дати і довгостроковий результат, довгострокову перспективу", — сказав він.

До виконання цих операцій Сили оборони використовують українських агентів, які проникли у структуру російського війська і в окупаційну адміністрацію, пролунало в ефірі. Ці агенти діють всупереч заявам РФ про "всесильну ФСБ" та контррозвідку. Отже, підсумував Тимочко, крім військово-оперативної, можна виділити ще дві цілі спецоперації ГУР:

інформаційно-психологічну, бо "ворог нічого не може протиставити таким діям України";

зменшення боєздатності ЗС РФ, оскільки паралельно відбуваються події в Курській області, а ФСБ нічого не може вдіяти з роботою агентів Сил оборони.

"Що насправді дуже важливо, бо це дає розуміння: російська військова адміністративна машина насправді не настільки монолітна й не настільки серйозно тримає під контролем російське суспільство чи окуповані території, щоб говорити про те, що вони можуть безперервно стабільно чи беззаперечно здійснювати контроль за окупованими територіями чи прифронтовими. Що, зі свого боку, і дає можливість проводити такі операції", — сказав Тимочко.

Спецоперація ГУР - Тимочко про Тендрівську косу

Спецоперація ГУР на Тендрівській косі — деталі

Зазначимо, зранку 6 серпня росЗМІ почали писати про те, що відбулася незрозуміла стрілянина на Тендрівській косі — тонкому сухопутному виступі на південь від Кінбурнської коси у Чорному морі. 7 серпня на сторінці ГУР Міноборони повідомили, що стрілянина, а також вибухи — це результат їхньої спецоперації. На відео з місця подій можна побачити, як десант на десяти надувних човнах висаджується на сушу, а потім удалині з'являється заграва від вибуху.

Спецоперація ГУР на Тендрівській косі - відео

Розвідники заявили, що знищили артустановку та фортифікації ЗС РФ, склади зі зброєю, завдали шкоди живій силі, а також виконали "таємне завдання", зміст якого не розкривався, розповів Фокус.

Нагадуємо, 6 серпня жителі Курської області були стурбовані стріляниною та вибухами, а також появою колон військових машин, які прямували з українського боку кордону у напрямку міста Суджа. 7 серпня президент РФ Володимир Путін відреагував на "масштабні провокації", а 8 серпня аналітики Інституту вивчення війни показали площу території, де точаться активні бойові дії в Курській області.