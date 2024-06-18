Шпигують за командуванням ЧФ РФ: що відомо про діяльність "АТЕШ" в окупованому Криму

Канал, у якому розповідають про дії українських партизанів "АТЕШ" в Криму, існує з 2022 року. Цьогоріч вони зосередились на створення осередків опору та готуються до звільнення півострова, розповів керівник угрупування.

Related video

В Криму діють партизани, які передають інформацію Силам оборони України. До складу угрупування входять і українці, і росіяни. Деякі члени мають можливість шпигувати за командуванням Чорноморського флоту ЗС РФ. Про дії кримських партизанів групи "АТЕШ" розповів його керівник на ім'я Ельдар, ідеться на порталі медіа NV.

Журналісти порталу вирішили з'ясувати деталі роботи угрупування "АТЕШ", назва якого у перекладі з кримськотатарської перекладається як "вогонь". Для цього вони звернулись до джерел в українських спецслужбах, імена яких не розголошуються. Зрештою їм вдалось поспілкуватись з Ельдаром, який назвався керівником руху. Чоловік розповів, що партизани виконують найрізноманітніші завдання: від диверсій проти російських військових до стеження за переміщенням військової техніки та з'ясування результатів ударів Сил оборони.

Ельдар пояснив, що російські військові, які співпрацюють з партизанами, допомагають пошкоджувати техніку ЗС РФ та вказують координати місцевості, куди перекидають нові сили. Крім того, їм вдається дістатись навіть до документації у частинах.

"Також передається внутрішня інформація про стан справ у російських частинах, та безліч важливої документації", — заявив партизан.

Один з агентів зумів передати дані про місцеперебування командування російського флоту, наголосив співрозмовник журналістів. З його слів, на сьогодні одне з важливих завдань угрупування — створення "осередків спротиву", які будуть сприяти повному визволенню Криму з російської окупації.

Партизани працюють, використовуючи спеціальний Telegram-канал під назвою "АТЕШ", зауважив Ельдар. У спеціальний чат-бот бажаючі можуть надіслати інформацію, яка допоможе силам опору.

Telegram-каналі "АТЕШ" було створено у вересні 2022 року, свідчать дані інформаційного сервісу. Протягом двох років існування він розрісся до понад 50 тис. користувачів. Опубліковано понад 4 тис. повідомлень, кожне з яких проглядають у середньому по 24 тис. осіб. У одному з дописів партизани дійсно розповідають про російського військового, який допомагає партизанам і певний час перебував на Саратовському полігоні. 15 червня він переслав кадри з машини, яка везе живу силу ЗС РФ поближче до лінії фронту.

Раніше Фокус писав про події в Криму на основі повідомлень сил опору. Наприклад, 14 червня партизани розповіли про установку ППО, яка повинна захистити Кримський міст від ударів з повітря. 10 червня вони повідомили про евакуацію сімей російських військовослужбовців, які поспішають покинути півострів.

Нагадуємо, 18 червня у моніторинговому каналі "Крымский ветер" повідомили про атаку на військові об'єкти ЗС РФ в Криму: вибухало у Севастополі та біля Керчі.