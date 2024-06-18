Морські дрони, БПЛА, "Нептуни": росіяни скаржились на удари по Севастополю і Керчі

Російська влада мовчить про нічну атаку дронів різного типу на військові об'єкти ЗС РФ у Криму. Тим часом місцеві жителі повідомили, що вночі чули звуки польоту БПЛА і стрілянину в бухті Севастополя.

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Починаючи з опівночі 18 червня протягом години військові об'єкти ЗС РФ у Криму перебували під атакою різних засобів ураження Сил оборони. Місцеві жителі чули гучні звуки, схожі на роботу сил ППО, у районі Керчі, Кримського мості, біля бухт Севастополя. Про деякі деталі нічної тривоги розповіли у Telegram-каналі "Крымский ветер".

У першому повідомленні, яке з'явилось о 0:33 18 червня, розповіли по сигнал тривоги, який пролунав у військових частинах ЗС РФ під Севастополем. Після цього у каналі опублікували низку дописів, у яких ішлося про стрілянину і звуки польоту безпілотників над окупованим Кримом:

спершу стало відомо про підняття у небо авіації з аеродрому "Бельбек";

потім записали звуки польоту БПЛА над Сімферопольським районом (0:46);

тоді ж окупанти закрили Кримський міст;

чули гучні звуки у районі Севастопольської бухти (1:04).

Автори Telegram-каналу повідомили з посиланням на власні джерела, начебто у Севастополь "навідався морський дрон".

Вибухи в Криму - атака морських дронів на Севастопольську бухту 18 червня Фото: Скриншот

Тим часом місцевий кримський паблік в ніч на 18 червня відзвітував про ситуацію на окупованому півострові:

о 0:10 у пабліку написали про атаку БПЛА на Кримський міст;

о 0:14 — про атаку ракет "Нептун" на Керч і Тамань;

о 1:14 — про атаку безпілотних катерів у Севастополі.

Вибухи в Криму - повітряна загроза для Керчі та Кримського мосту 18 червня Фото: Скриншот

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв поки що не коментував нічні події. Про причину гучних звуків над Кримом мовчить очільник окупаційної влади Сергій Аксьонов. Про результати нічної атаки різних засобів ураження не відзвітувало Міноборони РФ. Також немає інформації від українського Генштабу, яка б пояснила ситуацію.

Зазначимо, 17 червня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало інфографіку з кількістю уражених об'єктів ППО у Криму протягом двох місяців — у травні-червні 2024 року. На інфографіці можна нарахувати 14 ударів, більшість з яких були націленими на точки на західному та південному березі. У дописі вказується, що били по установках С-300, С-350, С-400, крім того, знищили 15 радіолокаційних станцій і понад 10 пунктів управління.

Тим часом раніше ГУР Міноборони розповідало про низку успішних відпрацювань морських дронів Magura V5 та інших засобів ураження по військових об'єктах ЗС РФ у Криму. Наприклад, 6 та 8 червня вони підірвали два кораблі ЗС РФ: буксир "Сатурн" дістали у закритій бухті, буксир і баржу — у Азовському морі.

Нагадуємо, вночі запалало у Ростовській області РФ, розповів Фокус. Місцеві жителі чули звуки польоту БПЛА, потім — звуки вибухів: на місці ударів зайнялась масштабна пожежа. Представник української розвідки пояснив, для яких саме цілей найбільше придатний дрон Magura V5 і чи може він підірвати опори Кримського мосту.