Морские дроны, БПЛА, "Нептуны": россияне жаловались на удары по Севастополю и Керчи

Российские власти молчат о ночной атаке дронов разного типа на военные объекты ВС РФ в Крыму. Тем временем местные жители сообщили, что ночью слышали звуки полета БПЛА и стрельбу в бухте Севастополя.

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Начиная с полуночи 18 июня в течение часа военные объекты ВС РФ в Крыму находились под атакой различных средств поражения Сил обороны. Местные жители слышали громкие звуки, похожие на работу сил ПВО, в районе Керчи, Крымского моста, возле бухт Севастополя. О некоторых деталях ночной тревоги рассказали в Telegram-канале "Крымский ветер".

В первом сообщении, которое появилось в 0:33 18 июня, рассказали о сигнале тревоги, который прозвучал в воинских частях ВС РФ под Севастополем. После этого в канале опубликовали ряд сообщений, в которых говорилось о стрельбе и звуках полета беспилотников над оккупированным Крымом:

сначала стало известно о поднятии в небо авиации с аэродрома "Бельбек";

затем записали звуки полета БПЛА над Симферопольским районом (0:46);

тогда же оккупанты закрыли Крымский мост;

слышали громкие звуки в районе Севастопольской бухты (1:04).

Авторы Telegram-канала сообщили со ссылкой на собственные источники, якобы в Севастополь "наведался морской дрон".

Взрывы в Крыму — атака морских дронов на Севастопольскую бухту 18 июня Фото: Скриншот

Тем временем местный крымский паблик в ночь на 18 июня отчитался о ситуации на оккупированном полуострове:

в 0:10 в паблике написали об атаке БПЛА на Крымский мост;

в 0:14 — об атаке ракет "Нептун" на Керчь и Тамань;

в 1:14 — об атаке беспилотных катеров в Севастополе.

Взрывы в Крыму — воздушная угроза для Керчи и Крымского моста 18 июня Фото: Скриншот

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев пока не комментировал ночные события. О причине громких звуков над Крымом молчит глава оккупационной власти Сергей Аксенов. О результатах ночной атаки различных средств поражения не отчиталось Минобороны РФ. Также нет информации от украинского Генштаба, которая бы объяснила ситуацию.

Отметим, 17 июня Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало инфографику с пораженными объектами ПВО в Крыму в течение двух месяцев — в мае-июне 2024 года. На инфографике можно насчитать 14 ударов, большинство из которых были нацелены на точки на западном и южном берегу. В заметке указывается, что били по установкам С-300, С-350, С-400, кроме того, уничтожили 15 радиолокационных станций и более 10 пунктов управления.

Между тем ранее ГУР Минобороны рассказывало о ряде успешных отработок морских дронов Magura V5 и других средств поражения по военным объектам ВС РФ в Крыму. Например, 6 и 8 июня они взорвали два корабля ВС РФ: буксир "Сатурн" достали в закрытой бухте, буксир и баржу — в Азовском море.

Напоминаем, ночью загорелось в Ростовской области РФ, рассказал Фокус. Местные жители слышали звуки полета БПЛА, затем — звуки взрывов: на месте ударов загорелся масштабный пожар. Представитель украинской разведки объяснил, для каких именно целей больше всего пригоден дрон Magura V5 и может ли он взорвать опоры Крымского моста.