Украинские БПЛА атаковали российские буксир и баржу в Азовском море, — росСМИ (фото, видео)

По предварительной информации, баржа получила повреждения выше ватерлинии, а в буксире выбиты стекла. Впрочем, вроде бы буксир остался на плаву и направился в порт Азов на территории Ростовской области.

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Украинские беспилотники атаковали буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" в Таганрогском заливе в Азовском море. Это произошло в субботу вечером, 8 июня. Об этом сообщил российский Telegram-канал Baza.

По данным интернет-издания, около 21:00 капитан буксира доложил, что баржа имеет незначительные повреждения выше ватерлинии в результате атаки, а в буксире выбито стекло. Также двое членов экипажа получили легкие осколочные ранения.

Baza утверждает, что ходовые качества буксира якобы утрачены не были и капитан решил возвращаться в порт Азов в Ростовской области Российской Федерации.

В свою очередь Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на источник написал, что 9 июня ВСУ накрыли с помощью БПЛА-камикадзе буксир "Инженер Смирнов", когда тот буксировал баржу "Секция-179", которую россияне якобы используют в защите Крымского моста.

Официальных сообщений от Сил обороны и Главного управления разведки Минобороны Украины о поражении российских буксира и баржи не было.

Напомним, 9 июня советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил об атаке украинского беспилотника на российский корабль вблизи Ейского морского порта в Таганрогском заливе. О поражении вражеского судна длиной 96 метров написал "Крымский ветер".

В ночь на 10 июня во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили о попадании четырех ракет вблизи Евпатории, прилет в Сакском районе.