Россияне в Крыму пожаловались на ночную атаку ракетами ATACMS: есть попадания, — соцсети

Россиян заверили, что ПВО "отработала на 5+". Местные же сообщили о попадании четырех ракет вблизи Евпатории, прилете в Сакском районе и загадочном исчезновении света в одном из сел.

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Во временно оккупированном Крыму ночью на 10 июня прогремела серия взрывов. Россияне пожаловались на ракетную атаку. Об этом известно из публикации во вражеском Telegram-канале с местными новостями.

В 1:14 авторы контента сообщили, что в Саках "громко" и работает ПВО. Вскоре такая же ситуация сложилась и в Евпатории. Российские журналисты заявили, что "противник" атакует Крым баллистическими ракетами типа ATACMS. Однако уже в 1:27 россиян заверили, что "ПВО отработала на 5+".

В то же время в Telegram-канале "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков передавали, что ракеты попали по объекту в районе Евпатории, и ПВО "ничего не сбила". Кроме того, сообщается о вероятном прилете по военному объекту в районе села Наумовка Сакского района.

"А в Михайловке Сакского района вдруг пропало электричество, сообщают подписчики. Видимо, из-за того, что "все сбили"", — отметили авторы контента.

Они проинформировали, что во время ночной атаки в Красноперекопском, Джанкойском районах и поселке Первомайское прогремело до 6-8 взрывов. Еще 4 мощных взрыва, от которых "стены дрожали", услышали в Евпатории и Сакском районе.

"Также нам сообщают, что все 4 ракеты прилетели по наземному объекту возле Евпатории почти вертикальной траектории, но эта информация тоже не подтверждена", — добавили в посте.

На момент публикации материала Минобороны РФ и командование Сил обороны не комментировали серию ночных взрывов в Крыму.

Напомним, 9 июня в Sky News сообщили, что Силы обороны потопили в Азовском море большой десантный корабль проекта 775. Сообщается, что незадолго до атаки РФ перебросила его из Черноморской акватории.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что на аэродроме в Астраханской области могли "зацепить" два самолета Су-57. Кроме того, ВС РФ понесли потери погибшими и ранеными.