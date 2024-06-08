Выставленные россиянами баржи вряд ли помогут защитить Крымский мост, — Плетенчук

По словам представителя Сил обороны юга, россияне баржами сужают проход, где они ожидают атаку Крымского моста, потому что не имеют достаточной морской компоненты, чтобы полностью контролировать этот процесс.

Related video

Размещение старых барж вдоль Крымского моста вряд ли поможет оккупантам защитить этот объект от украинских атак. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

"На самом деле придумать что-то новое достаточно сложно. Что касается этих конструкций, то они, в первую очередь, призваны обеспечить защиту от надводных дронов. С другой стороны, последний кейс, который произошел с рейдовым буксиром, который как раз такие заграждения защищали, говорит, что подобные заграждения в своей эффективности переоценены врагом", — сказал Плетенчук.

Он пояснил, что россияне выставили эти баржи для того, чтобы сузить проход и локацию, где они ожидают атаку Крымского моста.

"Они (россияне, — ред.) не имеют морской компоненты сейчас, чтобы этот процесс контролировать. Как они это еще делали летом 2023 года. И да, конечно, они пытаются этими конструкциями обеспечить какую-то, по их мнению, безопасность", — отметил Плетенчук.

Кроме того, по мнению Дмитрия Плетенчука, такие конструкции могут быть возведены против систем наведения ракетного вооружения.

Напомним, 4 июня партизанское движение "Атеш" сообщило, что вдоль Крымского моста российские военные разместили старые баржи в попытке защитить его от украинских безэкипажных катеров.

8 июня OSINT-сообщество "КиберБорошно" сообщило, что во временно оккупированном Крыму на аэродроме "Бельбек" стоят два истребителя МиГ-31Б розового цвета.