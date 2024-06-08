Виставлені росіянами баржі навряд допоможуть захистити Кримський міст, — Плетенчук

За словами речника Сил оборони півдня, росіяни баржами звужують прохід, де вони очікують на атаку Кримського мосту, бо не мають достатньої морської компоненти, щоб повністю контролювати цей процес.

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Розміщення старих барж вздовж Кримського мосту навряд допоможе окупантам захистити цей об'єкт від українських атак. Про це в етері телемарафону заявив начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Насправді вигадати щось нове досить складно. Що стосується цих конструкцій, то вони, в першу чергу, покликані забезпечити захист від надводних дронів. З іншого боку, останній кейс, який відбувся з рейдовим буксиром, який якраз такі загородження захищали, каже, що подібні загородження у своїй ефективності переоцінені ворогом", — сказав Плетенчук.

Він пояснив, що росіяни виставили ці баржі для того, щоб звузити прохід та локацію, де вони очікують на атаку Кримського мосту.

"Вони (росіяни, — ред.) не мають морської компоненти зараз, аби цей процес контролювати. Як вони це ще робили влітку 2023 року. І так, звісно, вони намагаються цими конструкціями забезпечити якусь, на їхню думку, безпеку", — зазначив Плетенчук.

Крім того, на думку Дмитра Плетенчука, такі конструкції можуть бути зведені проти систем наведення ракетного озброєння.

Нагадаємо, 4 червня партизанський рух "Атеш" повідомив, що уздовж Кримського мосту російські військові розмістили старі баржі в спробі захистити його від українських безекіпажних катерів.

8 червня OSINT-спільнота "КіберБорошно" повідомила, що у тимчасово окупованому Криму на аеродромі "Бельбек" стоять два винищувачі Міг-31Б рожевого кольору.