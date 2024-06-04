Сили оборони готують новий удар по Кримському мосту, — BILD

Україна хоче зробити так, щоб Росія не могла одразу знову розраховувати на пороми як на заміну залізничному маршруту через Керченську протоку, вважають аналітики.

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Сили оборони України готуються до нового удару по Керченському мосту в окупованому Криму. Такого висновку дійшов аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке.

Аналітик зазначає, що минулого тижня Сили оборони атакували у Криму російські пороми "Авангард" та "Конро Трейдер". В РФ стверджують, що для ударів по них Україна використовувала західну зброю – ракети ATACMS та Storm Shadow. При цьому російська система ППО проґавила їх.

Один із двох поромів пішов на дно, інший — отримав серйозні ушкодження. Обидва пороми, як зазначає Юліан Рьопке, вже багато років курсують між Росією та анексованим півостровом.

У 2018 році, коли було відкрито Кримський міст, потреба в їхньому використанні відпала, але вона знову з'явилася після того, як Сили оборони уразили залізничну частину переправи в жовтні 2022 року та на кілька тижнів вивели її з ладу.

"Удар по поромах можуть бути ознакою нової атаки, що готується, на Кримський міст. Згідно з цією версією, Україна хоче зробити так, щоб Росія не могла одразу знову розраховувати на пороми як на заміну залізничному маршруту через Керченську протоку. При цьому залишається незрозумілим, коли і як українські військові мають намір знову атакувати Кримський міст. Раніше для цього використовувався замінований автомобіль та надводний безпілотник", — пише видання, беручи до уваги думки військових оглядачів.

Нагадаємо, що Сили оборони завдали ударів по нафтових терміналах у Краснодарському краї і уразили поромну переправу. Подія сталася в ніч проти 31 травня після того, як були виведені з ладу пороми в Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора.