Росіяни в Криму поскаржились на нічну атаку ракетами ATACMS: є влучання, — соцмережі

Росіян запевнили, що ППО "відпрацювала на 5+". Місцеві ж повідомили про влучання чотирьох ракет поблизу Євпаторії, приліт у Сакському районі та загадкове зникнення світла в одному з сіл.

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У тимчасово окупованому Криму вночі на 10 червня пролунала серія вибухів. Росіяни поскаржились на ракетну атаку. Про це відомо з публікації у ворожому Telegram-каналі з місцевими новинами.

О 1:14 автори контенту повідомили, що у Саках "гучно" і працює ППО. Невдовзі така ж ситуація склалась і в Євпаторії. Російські журналісти заявили, що "противник" атакує Крим балістичними ракетами типу ATACMS. Проте вже о 1:27 росіян запевнили, що "ППО відпрацювала на 5+".

Водночас у Telegram-каналі "Крымский ветер" з посиланням на підписників передавали, що ракети влучили по об'єкту в районі Євпаторії, і ППО "нічого не збила". Окрім того, повідомляється про ймовірний приліт по військовому об’єкту в районі села Наумівка Сакського району.

"А в Михайлівці Сакського району раптом зникла електрика, повідомляють підписники. Мабуть, через те, що "все збили"", — зазначили автори контенту.

Вони проінформували, що під час нічної атаки у Красноперекопському, Джанкойському районах та селищі Первомайське прогриміло до 6-8 вибухів. Ще 4 потужні вибухи, від яких "стіни тремтіли", почули в Євпаторії та Сакському районі.

"Також нам повідомляють, що всі 4 ракети прилетіли по наземному об'єкту біля Євпаторії майже вертикальною траєкторією, але ця інформація теж не підтверджена", — додали у пості.

На момент публікації матеріалу Міноборони РФ та командування Сил оборони не коментували серію нічних вибухів в Криму.

Нагадаємо, 9 червня у Sky News повідомили, що Сили оборони потопили в Азовському морі великий десантний корабель проєкту 775. Повідомляється, що незадовго до атаки РФ перекинула його з Чорноморської акваторії.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що на аеродромі в Астраханській області могли "зачепити" два літаки Су-57. Окрім того, ЗС РФ зазнала втрат загиблими й пораненими.