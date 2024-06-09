"Добрі новини": уражених надсучасних винищувачів Су-57 могло бути два, — ГУР (відео)

ГУР уточнює деталі спецоперації, яка була проведена майже за 600 км від лінії фронту. Окрім того, є інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів.

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На російському аеродромі "Ахтубинськ" в Астраханській області Росії могли "зачепити" два літаки. Про це під час телемарафону заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Він зазначив, що головне управління не коментує засоби ураження, так і те, хто саме проводив спецоперацію, додавши, що насамперед в українській розвідці констатують сам факт ураження ворожої техніки.

За його словами, інформація наразі уточнюється, але це насправді дуже добрі новини для України.

"Це перше вогневе бойове ураження цього "надсучасного" літака, який Росія позиціонує, як п'яте покоління", — зазначивши, що існують сумніви щодо цього твердження.

Також, за попередніми даними, які уточнюються, уражених літаків Су-57 могло бути не один, а два.

Окрім того, є інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів, розповів Андрій Юсов.

Російська правозахисна організація Gulagu.net інформувала, що винищувач Су-57 найближчим часом не зможе виконувати бойові завдання, оскільки ворожий літак зазнав атаки трьох безпілотників.

Нагадаємо, 16 травня повідомлялося, що РФ стала частіше використовувати у війні проти України винищувачі Су-57. Лише за місяць окупаційні війська запустили по Україні понад 6 ракет Х-69 з цього виду авіації.