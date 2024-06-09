Уражений 3 дронами: пошкоджений Су-57 не зможе атакувати Україну найближчим часом (фото)
За інформацією інсайдера правозахисної організації Gulagu.net, росіяни намагаються з'ясувати, чи підлягає літак відновленню після атаки. Якщо ні — це буде перша в історії бойова втрата винищувача Су-57.
Винищувач Су-57, який вдалося пошкодити на російському аеродромі "Ахтубинск" Астраханської області, найближчим часом не зможе виконувати бойові завдання і атакувати Україну. Про це повідомило джерело правозахисної організації Gulagu.net.
За даними інсайдера, 8 червня ворожий літак дійсно зазнав атаки трьох безпілотників, які змогли долетіти вглиб Росії. Осколки дронів пошкодили багатоцільовий винищувач Су-57, яких, як писали в ГУР, у противника не так багато.
Джерело правозахисної організації також розповіло, що зараз росіяни визначають, чи підлягає бойова авіація відновленню. Якщо ні, тоді це буде дійсно перша в історії бойова втрата Су-57.
Ба більше, повідомляється, що за ціну одного такого винищувача можна було побудувати укриття від БПЛА для всіх літаків країни.
Знищення Су-57 у Росії: деталі
У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що в ніч на 8 червня на території аеродрому "Ахтубинск", за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, вдалося уразити ворожий багатоцільовий винищувач Су-57. Це підтверджують супутникові знімки, які з'явилися в мережі.
"На знімках видно, що сьомого червня Су-57 стоїть цілий, а вже восьмого біля нього з'явилися вирви від вибуху та характерні плями пожежі, яка виникла внаслідок вогневого ураження", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 16 травня повідомлялося, що РФ стала частіше використовувати у війні проти України винищувачі Су-57. Лише за місяць окупаційні війська запустили по Україні понад 6 ракет Х-69 з цього виду авіації.