Поражен 3 дронами: поврежденный Су-57 не сможет атаковать Украину в ближайшее время (фото)

По информации инсайдера правозащитной организации Gulagu.net, россияне пытаются выяснить, подлежит ли самолет восстановлению после атаки. Если нет — это будет первая в истории боевая потеря истребителя Су-57.

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Истребитель Су-57, который удалось повредить на российском аэродроме "Ахтубинск" Астраханской области, в ближайшее время не сможет выполнять боевые задачи и атаковать Украину. Об этом сообщил источник правозащитной организации Gulagu.net.

По данным инсайдера, 8 июня вражеский самолет действительно подвергся атаке трех беспилотников, которые смогли долететь вглубь России. Осколки дронов повредили многоцелевой истребитель Су-57, которых, как писали в ГУР, у противника не так много.

Источник правозащитной организации также рассказал, что сейчас россияне определяют, подлежит ли боевая авиация восстановлению. Если нет, тогда это будет действительно первая в истории боевая потеря Су-57.

Более того, сообщается, что за цену одного такого истребителя можно было построить укрытия от БПЛА для всех самолетов страны.

Поврежденный Су-57 не сможет выполнять боевые задания против Украины Фото: Gulagu.net

Уничтожение Су-57 в России: детали

В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что в ночь на 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск", за 589 километров от линии боевого столкновения, удалось поразить вражеский многоцелевой истребитель Су-57. Это подтверждают спутниковые снимки, которые появились в сети.

"На снимках видно, что седьмого июня Су-57 стоит целый, а уже восьмого возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 мая сообщалось, что РФ стала чаще использовать в войне против Украины истребители Су-57. Только за месяц оккупационные войска запустили по Украине более 6 ракет Х-69 с этого вида авиации.