Українські БПЛА атакували російські буксир і баржу в Азовському морі, — росЗМІ (фото, відео)

За попередньою інформацією, баржа отримала пошкодження вище ватерлінії, а в буксирі вибиті шибки. Утім, начебто буксир залишився на плаву і направився у порт Азов на території Ростовській області.

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Українські безпілотники атакували буксир "Инженер Смирнов" та баржу "Секция-179" у Таганрозькій затоці в Азовському морі. Це сталося у суботу ввечері, 8 червня. Про це повідомив російський Telegram-канал Baza.

За даними інтернет-видання, близько 21:00 капітан буксира доповів, що баржа має незначні пошкодження вище ватерлінії внаслідок атаки, а в буксирі вибите скло. Також двоє членів екіпажу дістали легкі осколкові поранення.

Baza стверджує, що ходові якості буксира начебто втрачені не були й капітан вирішив повертатися до порту Азов у ​​Ростовській області Російської Федерації.

Зі свого боку Telegram-канал "Кримський вітер" з посиланням на джерело написав, що 9 червня ЗСУ накрили за допомогою БПЛА-камікадзе буксир "Инженер Смирнов", коли той буксував баржу "Секция-179", яку росіяни начебто використовують в захисті Кримського мосту.

Офіційних повідомлень від Сил оборони і Головного управління розвідки Міноборони України про ураження російських буксира і баржі не було.

Нагадаємо, 9 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про атаку українського безпілотника на російський корабель поблизу Єйського морського порту у Таганрозькій затоці. Про ураження ворожого судна завдовжки 96 метрів написав "Кримський вітер".

В ніч на 10 червня в тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Місцеві жителі повідомили про влучання чотирьох ракет поблизу Євпаторії, приліт у Сакському районі.