У Ростові-на-Дону після вибухів зникло світло і вода, — росЗМІ (відео)

Місцеві пабліки поширили відео з яскравим спалахом та звуком вибуху. Після цього частина міста залишилася без світла.

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У неділю ввечері, 16 червня, в Ростові-на-Дону Російської Федерації прогриміли вибухи, після яких у місті зникло світло. Про це повідомив російський Telegram-канал "Ростов Главный".

"На Західному було чути три гучні вибухи, потім вибухнула підстанція на Малиновського/Доватора і по всьому місту моргнуло світло. Також світло моргнуло в Батайську, Чалтирі та Новочеркаську", — йдеться в повідомленні.

Російські ЗМІ назвало подію "місцевою аварією". Російський паблік додає, що "безпілотник чи ракету ми обов'язково почули б".

Місцеві Telegram-канали публікують кадри спалахів, після яких зникла електрика.

"У багатьох жителів Ростова моргнуло світло, очевидці повідомляють, що бачили великий спалах підстанції", — зазначається одному з повідомлень.

Також на оприлюднених у мережі відео помітно, як на місці інциденту здіймається дим.

Місцева влада поки що не коментувала інцидент.

Крім того, через відключення електрики стався збій у роботі насосного обладнання. У всіх районах міста можливі перебої водопостачання. Наразі помпи нібито працюють у штатному режимі, але нормальна подача води відновиться протягом 2-2,5 годин.

Місцева влада поки не коментувала інформацію про вибухи в Ростові.

Нагадаємо, 18 травня у Новоросійську внаслідок загоряння підстанції без світла залишилося 26 тисяч споживачів.

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