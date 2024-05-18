У Новоросійську загорілась підстанція: у 26 тисяч росіян зникло світло (відео)

За даними соцмереж, вогонь охопив площу у 25 квадратних метрів. На кількох вулицях російського міста немає електроенергії.

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У місті Новоросійськ Краснодарського краю РФ 18 травня спалахнула підстанція. Про це повідомив мер Андрій Кравченко у своєму Telegram-каналі.

Пожежа сталася на підстанції "Кирилівська". Міський голова запевнив росіян, що на місце вже приїхали екстрені служби та почали тушити вогонь.

Згодом Кравченко проінформував, що загоряння спричинило відключення енергопостачання. Він зазначив, що причина пожежі буде встановлена пізніше.

Загалом світло зникло у 26 тисяч росіян. Міська влада обіцяє, що будинки 20 тисяч місцевих мешканців будуть заживлені вже "найближчим часом". Мер підкреслив, що у внутрішньоміському районі "ситуація складніша", але енергетики працюють над відновленням електропостачання.

У соцмережах повідомили, що окрема підстанція спалахнула приблизно о 8:30. Вогонь охопив площу у 25 квадратних метрів. Жителі кількох місяців залишились без світла.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі 17 травня пролунав вибух. У російському медіа припустили, що місцеву військову академію атакував безпілотник. Повідомлялось, що постраждали 7 осіб, і один з поранених потрапив у реанімацію.

Вночі на 17 травня у Туапсе спалахнув нафтопереробний завод внаслідок атаки БПЛА. У компанії "Роснефть" відмовились коментувати ситуацію. Однак у ЗМІ з посиланням на джерела інформували, що ситуація серйозна.