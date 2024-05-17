Потерпілий у реанімації: на території військової академії Петербурга пролунав вибух (відео)

Російські журналісти спочатку припускали, що навчальний заклад у Санкт-Петербурзі був атакований дроном, проте місцева влада спростувала цю версію. Загалом постраждало 7 осіб.

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На території Військової академії зв'язку імені Будьонного в російському Санкт-Петербурзі пролунав вибух. На місце події виїхали профільні служби. Про це повідомляє "РИА Новости".

За даними джерел журналістів з адміністрації Калінінського району, у черговий зв'язок зателефонував один із жителів Санкт-Петербурга. Він і повідомив про те, що на місці, де розташований навчальний заклад, пролунав вибух.

Російське медіа Baza припустило, що стався інцидент унаслідок атаки безпілотника, проте офіційно це ніхто не підтверджував. Також кілька людей постраждали, а одного з них і зовсім екстрено госпіталізували через важкий стан.

"За одними даними поруч з академією міг вибухнути безпілотник. За іншими — боєприпас. Наразі постраждалими вважаються 7 осіб. Один із них перебуває в реанімації", — ідеться в повідомленні.

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов у своєму Telegram-каналі пізніше вийшов на зв'язок із першими коментарями і закликав журналістів не розміщувати інформацію, яка може посіяти паніку або нашкодити.

"Подія в Академії зв'язку ім. Будьонного знаходиться в зоні відповідальності Міністерства оборони і не має терористичного характеру. Причини встановлюють фахівці. Постраждалим надається допомога", — написав Олександр Бєглов.

У пресслужбі Ленінградського військового округу заявили, передає "РИА Новости", що сталася довільна детонація боєприпасу часів Другої світової війни. Інцидент стався під час проведення очищення одного з підвальних приміщень. Російська влада каже, що під час вивантаження сміття в контейнер і пролунав вибух. Це призвело до постраждалих.

Нагадаємо, 17 травня повідомлялося, що в РФ не можуть збити нові українські БПЛА-камікадзе. За словами аналітика Фабіана Хоффманна, дрони-літаки гучні та повільні, відповідно їх легко вразити. Однак у РФ, очевидно, немає засобів для боротьби з такими апаратами.