Вдруге за півроку: атакований дронами НПЗ у Туапсе призупинив роботу, — ЗМІ (відео)

За даними інсайдерів журналістів, безпілотники могли вдарити по установці з виробництва скрапленого вуглеводневого газу. Під час пожежі також не було чорного диму, що підтверджує цю версію.

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У ніч на 17 травня на території Росії було атаковано нафтопереробний завод у місті Туапсе. Після цього він був змушений зупинити свою роботу, як пише Reuters.

Унаслідок удару на підприємстві почалася пожежа, проте росіяни стверджували, що її вдалося загасити і нічого надприродного не сталося. У компанії "Роснефть", якій належить НПЗ у Туапсе, відмовилися коментувати ситуацію, проте джерела журналістів кажуть, що ситуація серйозна.

Один з інсайдерів стверджує, що дронам вдалося вразити установку з виробництва скрапленого вуглеводневого газу, а ось установка з перегонки нафти не постраждала.

"Під час пожежі не було чорного диму. Це означає, що горів тільки газ", — ідеться в повідомленні.

Водночас джерело продовжує, що з технічного погляду росіяни можуть обійтися без постраждалої установки і запустити роботу заводу найближчим часом, однак поки що він просто стоїть.

До слова, це не перша атака по НПЗ у Туапсе. Наприкінці січня безпілотник вдарив по території підприємства і зупинив його роботу на три місяці. Наприкінці квітня він знову розпочав виробництво, пишуть у Reuters, але через кілька тижнів атака повторилася.

Нагадаємо, 17 травня в Міноборони РФ заявили про "знищення" понад 100 БПЛА, які намагалися атакувати в ніч на п'ятницю. У Новоросійську зафіксовано влучання в мазутний термінал, термінал "Транснефти" і порт. Оборонне відомство РФ заявило, що силам ППО вдалося приземлити над Краснодарським краєм 44 БПЛА.

Після цього експерти Defence Express вказали на цікаву деталь. Вони дійшли висновку, що в тилових районах Росії повністю відсутні системи ППО, зокрема біля військових об'єктів і портової інфраструктури.