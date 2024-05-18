Второй раз за полгода: атакованный дронами НПЗ в Туапсе приостановил работу, — СМИ (видео)

По данным инсайдеров журналистов, беспилотники могли ударить по установке по производству сжиженного углеводородного газа. Во время пожара также не было черного дыма, что подтверждает эту версию.

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В ночь на 17 мая на территории России был атакован нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе. После этого он был вынужден остановить свою работу, как пишет Reuters.

В результате удара на предприятии начался пожар, однако россияне утверждали, что его удалось потушить и ничего сверхъестественного не случилось. В компании "Роснефть", которой принадлежит НПЗ в Туапсе, отказались комментировать ситуацию, однако источники журналистов говорят, что ситуация серьезная.

Один из инсайдеров утверждает, что дронам удалось поразить установку по производству сжиженного углеводородного газа, а вот установка по перегонке нефти не пострадала.

"Во время пожара не было черного дыма. Это значит, что горел только газ", — говорится в сообщении.

При этом источник продолжает, что с технической точки зрения россияне могут обойтись без пострадавшей установки и запустить работу завода в ближайшее время, однако пока что он просто стоит.

К слову, это не первая атака по НПЗ в Туапсе. В конце января беспилотник ударил по территории предприятия и остановил его работу на три месяца. В конце апреля он снова начал производство, пишут в Reuters, но спустя несколько недель атака повторилась.

Напомним, 17 мая в Минобороны РФ заявили об "уничтожении" более 100 БПЛА, которые пытались атаковать в ночь на пятницу. В Новороссийске зафиксировано попадание в мазутный терминал, терминал "Транснефти" и порт. Оборонное ведомство РФ заявило, что силам ПВО удалось приземлить над Краснодарским краем 44 БПЛА.

После этого эксперты Defence Express указали на интересную деталь. Они пришли к выводу, что в тыловых районах России полностью отсутствуют системы ПВО, в том числе возле военных объектов и портовой инфраструктуры.