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Второй раз за полгода: атакованный дронами НПЗ в Туапсе приостановил работу, — СМИ (видео)

Нефтеперерабатывающий завод в России
Фото: PRONPZ.ru | В Туапсе после атаки БПЛА остановилась работа НПЗ (иллюстративное изображение)

По данным инсайдеров журналистов, беспилотники могли ударить по установке по производству сжиженного углеводородного газа. Во время пожара также не было черного дыма, что подтверждает эту версию.

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В ночь на 17 мая на территории России был атакован нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе. После этого он был вынужден остановить свою работу, как пишет Reuters.

В результате удара на предприятии начался пожар, однако россияне утверждали, что его удалось потушить и ничего сверхъестественного не случилось. В компании "Роснефть", которой принадлежит НПЗ в Туапсе, отказались комментировать ситуацию, однако источники журналистов говорят, что ситуация серьезная.

Один из инсайдеров утверждает, что дронам удалось поразить установку по производству сжиженного углеводородного газа, а вот установка по перегонке нефти не пострадала.

"Во время пожара не было черного дыма. Это значит, что горел только газ", — говорится в сообщении.

При этом источник продолжает, что с технической точки зрения россияне могут обойтись без пострадавшей установки и запустить работу завода в ближайшее время, однако пока что он просто стоит.

К слову, это не первая атака по НПЗ в Туапсе. В конце января беспилотник ударил по территории предприятия и остановил его работу на три месяца. В конце апреля он снова начал производство, пишут в Reuters, но спустя несколько недель атака повторилась.

Напомним, 17 мая в Минобороны РФ заявили об "уничтожении" более 100 БПЛА, которые пытались атаковать в ночь на пятницу. В Новороссийске зафиксировано попадание в мазутный терминал, терминал "Транснефти" и порт. Оборонное ведомство РФ заявило, что силам ПВО удалось приземлить над Краснодарским краем 44 БПЛА.

После этого эксперты Defence Express указали на интересную деталь. Они пришли к выводу, что в тыловых районах России полностью отсутствуют системы ПВО, в том числе возле военных объектов и портовой инфраструктуры.