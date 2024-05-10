Удары по НПЗ в России обескровливают армию оккупантов: нечем будет заправлять танки, — Коваленко (видео)

Когда у оккупантов сложится ситуация, что вместо 30 БТРов можно будет заправить только 10 штук, то о полноценных, масштабных атаках не может идти и речи. Каждый танк использует примерно тонну топлива в сутки да еще и 100 литров масла, говорит эксперт.

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Инженерам ВСУ удалось значительно улучшить дальность самолетных дронов и теперь, как можно видеть на примере пораженного нефтеперерабатывающего завода "Салаватнефтеоргсинтез" в Башкирии, украинские дроны могут преодолевать более 1400 км. Удары по НПЗ оккупантов очень важны, ведь на них производится не только горючее для бронетехники, но и масло и прочее необходимое для танков. Об этом в интервью Фокусу сказал военный аналитик Александр Коваленко.

По его словам, использование маленьких самолетов в качестве дронов является очень важным, особенно в ситуации, когда Украина не имеет мощных ракетных сил, чтобы поражать боевую инфраструктуру врага глубоко в тылу. При этом успешные атаки таких БПЛА унижают дерзость россиян своими системами ПВО.

"Цель таких атак на НПЗ в том, чтобы максимально оставить российские оккупационные войска без обеспечения горюче-смазочными материалами, — акцентирует Коваленко, — Это очень поможет снижать интенсивность наступления россиян, ведь бронетехника без горючего или масла функционировать не может".

Эксперт отмечает, что когда у оккупантов сложится ситуация, что вместо 30 БТРов можно будет заправить только 10 штук, то о полноценных, масштабных атаках не может идти и речи. Аналитик отмечает, что каждый танк использует примерно тонну топлива в сутки и еще и 100 литров масла. Конечно, на фронте отразится разница, когда россияне смогут заправлять только пять танков вместо десяти.

"То же касается и самоходной артиллерии, но с ней у россиян и так проблемы, — отмечает Коваленко, — ее очень сложно восстанавливать и посылать на фронт. Поэтому армия РФ сконцентрировалась на прицепных гаубицах, но они имеют низкую точность".

Напоминаем, западные аналитики объяснили, что удары дронов по российским НПЗ приносят больше пользы Украине, чем международные санкции. Между тем 9 мая запылало в Краснодарском крае РФ: горела нефтебаза, на которой перед этим слышали взрывы.