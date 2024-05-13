Дальность 1500 километров: СМИ выяснили, какой дрон ударил по НПЗ в Башкирии (фото)
Эксперты предположили, что украинский БПЛА с рекордной дальностью создан на базе легкомоторного самолета Skyranger Nynja, который можно собрать в домашних условиях.
Силы обороны Украины, предположительно, ударили по предприятию "Газпром нефтехим Салават" в российской республике Башкортостан беспилотником, созданном на базе легкомоторного самолета Skyranger Nynja. К такому выводу пришли в Defence Express.
В издании обратили внимание на публикацию "Украинской правды", в которой сообщалось, что для ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ украинцы используют БЛПА "Лютый", "Бобер", "Брама" и "Ниндзя". Последний, по информации авторов статьи, недавно установил рекорд по дальности в 1500 километров, ударив по заводу "Газпром нефтехим Салават".
Сообщается, что по одному лишь названию "Ниндзя" сложно определить, о каком именно дроне идет речь. БПЛА, который попал на видео в ходе атаки на предприятие, внешне напоминает самолет малой гражданской авиации, однако это не беспилотник на базе "А-22". Поэтому в издании предположили, что это мог быть Skyranger Nynja — легкомоторный самолет, который можно купить в виде набора "собери сам".
Авторы публикации подчеркнули, что ранее БПЛА на базе самолета Skyranger, который нес авиабомбу ОФАБ-100-120, был замечен на территории РФ. После того как россияне показали фото упавшего в поле аппарата, некоторые эксперты идентифицировали, как Skyranger Nynja, однако по данным издания, это была модель Swift от этой же компании.
Эти модели похожи, однако БПЛА на базе Skyranger Swift был, скорее всего, дроном-бомбардировщиком, аналогом В-2 времен Второй мировой войны. Что касается дрона, который атаковал завод в Башкирии, он не нес под собой бомбы и, вероятно, переносил взрывчатку внутри корпуса. При этом в издании не исключают, что Skyranger Nynja и упомянутый "Ниндзя" — это не один и тот же БЛПА. Примерная дальность Skyranger Nynja составляет до 700 километров, а значит для увеличения дальности аппарат нужно было существенно модифицировать.
Напомним, 9 мая в издании Forbes предположили, что по предприятию "Газпром нефтехим Салават" ударил БПЛА на основе спортивного самолета типа "Аэропакт" А-22 или Sky Ranger Nynja, оснащенный дополнительными топливными баками для увеличения дальности.
Ранее, 4 апреля, беспилотник также нанес удар по заводу, производящим ударные беспилотники "Шахед" в российском Татарстане, преодолев более 1000 километров. Тогда аналитики предположили, что украинские инженеры установили автономное управление на спортивный самолет "Аэропракт А-22" и начинили его взрывчаткой.