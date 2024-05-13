Дальность 1500 километров: СМИ выяснили, какой дрон ударил по НПЗ в Башкирии (фото)

Эксперты предположили, что украинский БПЛА с рекордной дальностью создан на базе легкомоторного самолета Skyranger Nynja, который можно собрать в домашних условиях.

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Силы обороны Украины, предположительно, ударили по предприятию "Газпром нефтехим Салават" в российской республике Башкортостан беспилотником, созданном на базе легкомоторного самолета Skyranger Nynja. К такому выводу пришли в Defence Express.

В издании обратили внимание на публикацию "Украинской правды", в которой сообщалось, что для ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ украинцы используют БЛПА "Лютый", "Бобер", "Брама" и "Ниндзя". Последний, по информации авторов статьи, недавно установил рекорд по дальности в 1500 километров, ударив по заводу "Газпром нефтехим Салават".

Сообщается, что по одному лишь названию "Ниндзя" сложно определить, о каком именно дроне идет речь. БПЛА, который попал на видео в ходе атаки на предприятие, внешне напоминает самолет малой гражданской авиации, однако это не беспилотник на базе "А-22". Поэтому в издании предположили, что это мог быть Skyranger Nynja — легкомоторный самолет, который можно купить в виде набора "собери сам".

БПЛА, который атаковал НПЗ в Башкирии Фото: Mash БПЛА, который атаковал НПЗ в Башкирии Фото: Скриншот

Авторы публикации подчеркнули, что ранее БПЛА на базе самолета Skyranger, который нес авиабомбу ОФАБ-100-120, был замечен на территории РФ. После того как россияне показали фото упавшего в поле аппарата, некоторые эксперты идентифицировали, как Skyranger Nynja, однако по данным издания, это была модель Swift от этой же компании.

Skyranger Swift Фото: Telegram

Эти модели похожи, однако БПЛА на базе Skyranger Swift был, скорее всего, дроном-бомбардировщиком, аналогом В-2 времен Второй мировой войны. Что касается дрона, который атаковал завод в Башкирии, он не нес под собой бомбы и, вероятно, переносил взрывчатку внутри корпуса. При этом в издании не исключают, что Skyranger Nynja и упомянутый "Ниндзя" — это не один и тот же БЛПА. Примерная дальность Skyranger Nynja составляет до 700 километров, а значит для увеличения дальности аппарат нужно было существенно модифицировать.

Skyranger Swift Фото: Defense Express Skyranger Nynja

Напомним, 9 мая в издании Forbes предположили, что по предприятию "Газпром нефтехим Салават" ударил БПЛА на основе спортивного самолета типа "Аэропакт" А-22 или Sky Ranger Nynja, оснащенный дополнительными топливными баками для увеличения дальности.

Ранее, 4 апреля, беспилотник также нанес удар по заводу, производящим ударные беспилотники "Шахед" в российском Татарстане, преодолев более 1000 километров. Тогда аналитики предположили, что украинские инженеры установили автономное управление на спортивный самолет "Аэропракт А-22" и начинили его взрывчаткой.