Дальність 1500 кілометрів: ЗМІ з'ясували, який дрон вдарив по НПЗ у Башкирії (фото)

Експерти припустили, що український БПЛА з рекордною дальністю створено на базі легкомоторного літака Skyranger Nynja, який можна зібрати в домашніх умовах.

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Сили оборони України, імовірно, вдарили по підприємству "Газпром нафтохім Салават" у російській республіці Башкортостан безпілотником, створеним на базі легкомоторного літака Skyranger Nynja. Такого висновку дійшли в Defence Express.

У виданні звернули увагу на публікацію "Української правди", в якій повідомлялося, що для ударів по нафтопереробних заводах на території РФ українці використовують БЛПА "Лютий", "Бобер", "Брама" і "Ніндзя". Останній, за інформацією авторів статті, нещодавно встановив рекорд за дальністю — 1500 кілометрів, вдаривши по заводу "Газпром нафтохім Салават".

Повідомляється, що за однією лише назвою "Ніндзя" складно визначити, про який саме дрон ідеться. БПЛА, який потрапив на відео під час атаки на підприємство, зовні нагадує літак малої цивільної авіації, однак це не безпілотник на базі "А-22". Тому у виданні припустили, що це міг бути Skyranger Nynja — легкомоторний літак, який можна купити у вигляді набору "збери сам".

БПЛА, який атакував НПЗ у Башкирії Фото: Mash БПЛА, який атакував НПЗ у Башкирії Фото: Скриншот

Автори публікації підкреслили, що раніше БПЛА на базі літака Skyranger, який ніс авіабомбу ОФАБ-100-120, був помічений на території РФ. Після того, як росіяни показали фото апарата, що впав у полі, деякі експерти ідентифікували його як Skyranger Nynja, однак за даними видання, це була модель Swift від цієї ж компанії.

Skyranger Swift Фото: Telegram

Ці моделі схожі, проте БПЛА на базі Skyranger Swift був, найімовірніше, дроном-бомбардувальником, аналогом В-2 часів Другої світової війни. Що стосується дрона, який атакував завод у Башкирії, він не ніс під собою бомби і, ймовірно, переносив вибухівку всередині корпусу. При цьому у виданні не виключають, що Skyranger Nynja і згаданий "Ніндзя" — це не один і той самий БЛПА. Приблизна дальність Skyranger Nynja становить до 700 кілометрів, а отже, для збільшення дальності апарат потрібно було суттєво модифікувати.

Skyranger Swift Фото: Defense Express Skyranger Nynja

Нагадаємо, 9 травня у виданні Forbes припустили, що по підприємству "Газпром нафтохім Салават" вдарив БПЛА на основі спортивного літака типу "Аеропакт" А-22 або Sky Ranger Nynja, оснащений додатковими паливними баками для збільшення дальності.

Раніше, 4 квітня, безпілотник також завдав удару по заводу, що виробляє ударні безпілотники "Шахед" у російському Татарстані, подолавши понад 1000 кілометрів. Тоді аналітики припустили, що українські інженери встановили автономне управління на спортивний літак "Аеропракт А-22" і начинили його вибухівкою.