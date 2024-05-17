Атака на Краснодарский край РФ: дрон поразил нефтеперерабатывающий завод в Туапсе (видео)

Российские власти сообщили, что в городе сбили 2 беспилотника, а сам пожар уже вроде бы локализовали.

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Утром 17 мая два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе Краснодарского края РФ, в результате чего на территории завода произошел пожар. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы начали тушение. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В то же время российские телеграм-каналы обнародовали видео, на которых видно пожар на промышленном объекте.

В 6:12 утра оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что пожар на территории НПЗ локализован.

Удары по Краснодарскому краю РФ 17 мая

В ночь с 16 на 17 мая в Новороссийске Краснодарского края РФ прогремело по меньшей мере 26 взрывов, местный морской порт остался без электроэнергии. Света также не было в части города.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе сбито 10 беспилотников.

"Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются", — написал Кондратьев.

Ближе к 6 утра появилась информация, что из-за многочисленных ударов БпЛА в Новороссийске перекрыто движение по магистральной трассе. Местные власти также сообщили, что в городе не работает общественный транспорт.

Жители Новороссийска жаловались, что воздушную тревогу в городе включали только на минуту и только через час после первых ударов.

Напомним, 19 апреля члены партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш" разведали военно-морскую базу Черноморского флота Российской Федерации в Новороссийске. Они пообещали, что совсем скоро ее будут уничтожать.

16 мая во временно оккупированном Крыму был поврежден главный артиллерийский склад военного аэродрома "Бельбек", где хранились снаряды и ракеты для различных моделей вражеских самолетов.