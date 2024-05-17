Атака на Краснодарський край РФ: дрон уразив нафтопереробний завод в Туапсе (відео)

Російська влада повідомила, що в місті збили 2 безпілотники, а саму пожежу вже начебто локалізували.

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Вранці 17 травня два безпілотники атакували нафтопереробний завод в місті Туапсе Краснодарського краю РФ, внаслідок чого на території заводу сталась пожежа. Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю.

"Унаслідок падіння апарата сталося загоряння на території НПЗ, спеціальні служби розпочали гасіння. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Водночас російські телеграм-канали оприлюднили відео, на яких видно пожежу на промисловому об'єкті.

О 6:12 ранку оперативний штаб Краснодарського краю повідомив, що пожежа на території НПЗ локалізована.

Удари по Краснодарському краю РФ 17 травня

У ніч з 16 на 17 травня у Новоросійську Краснодарського краю РФ пролунало щонайменше 26 вибухів, місцевий морський порт залишився без електроенергії. Світла також не було у частині міста.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що у регіоні збито 10 безпілотників.

"Силами ППО було подавлено понад 10 безпілотників. Унаслідок падіння апаратів виникли локальні загоряння, які наразі ліквідовуються", — написав Кондратьєв.

Ближче до 6-ї ранку з'явилась інформація, що через чисельні удари БпЛА у Новоросійську перекритий рух по магістральній трасі. Місцева влада також повідомила, що у місті не працює громадський транспорт.

Жителі Новоросійська скаржились, що повітряну тривогу у місті вмикали лише на хвилину і аж через годину після перших ударів.

Нагадаємо, 19 квітня члени партизанського руху українців і кримських татар "Атеш" розвідали військово-морську базу Чорноморського флоту Російської Федерації в Новоросійську. Вони пообіцяли, що зовсім скоро її знищуватимуть.

16 травня у тимчасово окупованому Криму було пошкоджено головний артилерійський склад військового аеродрому "Бельбек", де зберігались снаряди та ракети для різних моделей ворожих літаків.