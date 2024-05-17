БПЛА вдарили по нафтобазах у Новоросійську: ЗМІ розкрили подробиці атаки (відео)

Під удар потрапили щонайменше чотири об'єкти. Місцева влада повідомила, що після атаки в низці районів міста зникла електрика і не працював громадський транспорт.

Related video

У ніч на 17 травня енергетичні об'єкти на території Новоросійська зазнали атаки безпілотників. За даними ресурсу ASTRA, удар було завдано щонайменше по двох нафтобазах і двох терміналах у місті.

"Унаслідок нічної атаки по Новоросійську постраждали "Новороссийский мазутный терминал" і термінал "Импортпищепром" — в останньому безпілотники поцілили по двох резервуарах із паливом", — пишуть ведучі Telegram-каналу.

Крім того, під удар потрапили нафтобаза Газпрому в селищі Кирилівка і нафтобаза "Грушовая балка" Транснафти. За інформацією порталу, місцеві жителі чули в місті понад 35 вибухів, після чого було чути сирени карет швидкої допомоги та пожежних машин.

Місцева влада прокоментувала події, заявивши про "безуспішну спробу атаки ЗСУ", унаслідок якої нібито було знищено 10 БПЛА.

Масштаби руйнувань поки що невідомі, проте заступник глави Новоросійська Олександр Яменсков повідомив у соцмережах, що в низці районів міста зникла електрика і не працював громадський транспорт, а також заборонив жителям рано виходити з дому. Інформації про постраждалих поки що немає.

Важливо

Дрони СБУ атакували нафтобазу й електропідстанцію у двох областях РФ, — джерела Фокусу (відео)

Нагадаємо, у Міноборони РФ повідомили, що по території Краснодарського краю було завдано удару БПЛА. Йшлося про масштабну атаку із застосуванням понад 100 дронів, при цьому у відомстві відзвітували про "успішну" роботу ППО.