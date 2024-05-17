БПЛА ударили по нефтебазам в Новороссийске: СМИ раскрыли подробности атаки (видео)

Под удар попали как минимум четыре объекта. Местные власти сообщили, что после атаки в ряде районов города пропало электричество и не работал общественный транспорт.

Related video

В ночь на 17 мая энергетические объекты на территории Новороссийска подверглись атаке беспилотников. По данным ресурса ASTRA, удар был нанесен по меньшей мере по двум нефтебазам и двум терминалам в городе.

"В результате ночной атаки по Новороссийску пострадали "Новороссийский мазутный терминал" и терминал "Импортпищепром" — в последнем беспилотники попали по двум резервуарам с топливом", — пишут ведущие Telegram-канала.

Кроме того, под удар попали нефтебаза Газпрома в поселке Кириловка и нефтебаза "Грушовая балка" Транснефти. По информации портала, местные жители слышали в городе более 35 взрывов, после чего были слышны сирены карет скорой помощи и пожарных машин.

Местные власти прокомментировали происшествия, заявив о "безуспешной попытке атаки ВСУ", в результате которой якобы было уничтожено 10 БПЛА.

Масштабы разрушений пока неизвестны, однако заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков сообщил в соцсетях, что в ряде районов города пропало электричество и не работал общественный транспорт, а также запретил жителям рано выходить из дома. Информации о пострадавших пока нет.

Важно

Дроны СБУ атаковали нефтебазу и электроподстанцию в двух областях РФ, — источники Фокуса (видео)

Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что по территории Краснодарского края был нанесен удар БПЛА. Речь шла о масштабной атаке с применением более 100 дронов, при этом в ведомстве отчитались об "успешной" работе ПВО.