Дроны СБУ атаковали нефтебазу и электроподстанцию в двух областях РФ, — источники Фокуса (видео)

Беспилотники ударили по объекту, который питает тяговые подстанции российской железной дороги, нефтеперекачивающую станцию "Становая" и обеспечивает транзит между энергосистемами трех российских регионов.

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Поражение нефтебазы и электроподстанции в Белгородской и Липецкой областях РФ ночью 13 мая является результатом работы дронов Службы безопасности Украины. Об этом стало известно Фокусу из информированных источников.

Благодаря удачной охоте беспилотников СБУ ночью произошел пожар на нефтебазе "Осколнефтеснабжение" возле населенного пункта Старый Оскол и на подстанции "Елецкая" мощностью 500 кВ.

Россияне в местных пабликах всю ночь жаловались на серию громких взрывов в районе нефтебазы в Белгородской области.

Фото: Соцсети

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил пожар на электроподстанции "Елецкая". Объект питает тяговые подстанции РЖД, нефтеперекачивающую станцию "Становая", а также обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.

"Российская промышленность, которая работает на войну против Украины, будет оставаться законной целью для СБУ. Мероприятия для подрыва военного потенциала врага будут продолжаться", — отметил Фокусу информированный источник.

Напомним, в ночь на 13 мая в Белгородской и Липецкой областях прогремели взрывы. В Минобороны РФ заявили об "успешной" работе ПВО. Над Белгородской областью якобы удалось сбить 12 БПЛА, над Липецкой — 4.

12 мая под атакой дронов вторую ночь подряд был нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области.