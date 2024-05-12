Вторую ночь подряд: беспилотники атаковали НПЗ в Волгоградской области (фото, видео)

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочав говорит, что беспилотники "упали" на территорию НПЗ, из-за чего загорелся пожар. Его якобы быстро ликвидировали.

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Нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области стал целью для беспилотников. В результате атаки загорелся пожар. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

В ночь на 12 мая на Волгоградском НПЗ возник пожар. Перед тем, как свидетельствуют телеграм-каналы, неподалеку был слышен звук беспилотников. Затем прозвучало несколько взрывов.

При этом губернатор области Андрей Бочав заявил, что беспилотники "упали", поэтому загорелся пожар, который быстро ликвидировали.

"В результате последствий падения БпЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание. Пожар ликвидирован. Жертв нет", — сообщил Бочав.

Отметим, что прошлой ночью дроны также атаковали Волгоградский НПЗ. По данным источников "Укринформа", атака проводилась Главным управлением разведки Минобороны. В результате удара около 3:45 утра были повреждены две установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6. Масштабы повреждений устанавливались. Также был поврежден кабель управления воздушными холодильниками, благодаря чему один из семи отключился. Еще поражена дымовая труба печи П-1.

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При этом Минобороны РФ отчитывалось об успешном перехвате семи БПЛА в Курской и Волгоградской областях.

Волгоградский НПЗ принадлежит ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Мощность предприятия достигает 14,8 млн тонн в год. Расстояние от НПЗ до Украины составляет около 400 км.

Напомним, 11 марта в Волгоградской области БПЛА атаковал воинскую часть с арсеналом боеприпасов.