Другу ніч поспіль: безпілотники атакували НПЗ у Волгоградській області (фото, відео)

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочав каже, що безпілотники "упали" на територію НПЗ, через що зайнялася пожежа. Її нібито швидко ліквідували.

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Нафтопереробний завод у Волгоградській області став ціллю для безпілотників. Унаслідок атаки зайнялася пожежа. Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

В ніч проти 12 травня на Волгоградському НПЗ виникла пожежа. Перед тим, як свідчать телеграм-канали, неподалік було чутно звук безпілотників. Потім пролунало кілька вибухів.

При цьому губернатор області Андрій Бочав заявив, що безпілотники "впали", тому зайнялася пожежа, яку швидко ліквідували.

"У результаті наслідків падіння БпЛА з подальшою детонацією на майданчику Волгоградського НПЗ виникло займання. Пожежу ліквідовано. Жертв немає", — повідомив Бочав.

Зазначимо, що минулої ночі дрони також атакували Волгоградський НПЗ. За даними джерел "Укрінформу", атака проводилася Головним управлінням розвідки Міноборони. Внаслідок удару близько 3:45 ранку було пошкоджено дві установки первинної переробки нафти АВТ-1 та АВТ-6. Масштаби ушкоджень встановлювалися. Також було пошкоджено кабель управління повітряними холодильниками, завдяки чому один із семи відключився. Ще уражено димову трубу печі П-1.

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При цьому Міноборони РФ звітувало про успішне перехоплення семи БПЛА в Курській та Волгоградській областях.

Волгоградський НПЗ належить ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Потужність підприємства сягає 14,8 млн тонн на рік. Відстань від НПЗ до України становить близько 400 км.

Нагадаємо, 11 березня у Волгоградській області БПЛА атакував військову частину з арсеналом боєприпасів.