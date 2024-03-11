У Волгоградській області БпЛА атакували військову частину з арсеналом снарядів, — ЗМІ

Губернатор Волгоградської області заявив, що на території частини "сталося загоряння", яке оперативно локалізували та загасили.

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У Волгоградській області в РФ під час масованої атаки 8 березня 2 БпЛА впали на територію арсеналу з боєприпасами в селищі Котлубань Волгоградської області. Про це повідомляє незалежне російське видання ASTRA.

У Міноборони РФ відзвітували, що в ніч проти 8 березня над Волгоградською областю було збито 15 безпілотників. Як пише видання, 2 з них впали на територію військової частини 57229/51, яка розташована у селищі Котлубань. Один дрон після падіння вибухнув. Попередньо, постраждалих немає. Інформації про руйнування наразі невідомо.

Згідно з відкритими даними, в/ч 57229/51 є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів. Тут розташований арсенал ГУ ракетного артилерійського управління Міноборони РФ.

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Голова Котлубанського сільського поселення Ігор Давиденко розповів, що після вибухів військова частина нібито функціонує у штатному режимі, а евакуація жителів не проводилася.

Водночас, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що було відбито атаку БпЛА у Городищенському районі Волгоградської області, а безпілотні літальні апарати знищено силами Міноборони.

Чиновник видав, що на місці влучання виникла пожежа, яку оперативно локалізували та загасили.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони РФ поскаржились на атаку БпЛА та звинуватили у цьому Україну. Повідомляється, що українські сили запустили "БпЛА літакового типу" по об’єктах на території РФ.

Раніше повідомлялося, що вночі 11 березня Україну атакували російські дрони-камікадзе. У Харкові та Одеській області були влучання.