У Міноборони РФ поскаржились, що вночі відбивали атаку БПЛА: що відомо

Росіян запевнили, що спробу атаки було "припинено". Дрони залетіли у Брянську та Орловську області.

Related video

У Міністерстві оборони РФ поскаржились на чергову атаку БПЛА та звинуватили у цьому Україну. Деталі відомі з публікації пресслужби від 11 березня.

У ворожому Міноборони заявили, що вночі була "припинена" спроба "терористичної атаки". У пості йдеться, що українські сили запустили "БПЛА літакового типу" по об’єктах на території РФ.

У російському міністерстві зазначили, що в атаці брали участь шість дронів. Чотири з них нібито перехопила та знищила ППО над Брянською областю, ще два — над Орловською областю.

Росію атакували БПЛА: наслідки

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз підтвердив нібито невдалу атаку безпілотників з боку України. З його слів, ППО знищила два дрони над Клінцовським і Почепським районами.

"Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", — додав ворожий чиновник, подякувавши підрозділам ППО.

Публікація Олександра Богомаза від 11 березня Фото: Скриншот

Губернатор Орловської області Андрій Кличков також підтвердив, що в регіон залітали вночі БПЛА. З його слів, один дрон збили над Шабликінським районом, інший посадили сили РЕБ у Сосковському районі.

"В обох випадках пошкоджень та постраждалих немає. З метою безпеки правоохоронним блоком проводяться необхідні заходи", — зазначив Кличков.

Публікація Андрія Кличкова від 11 березня Фото: Скриншот

Нагадаємо, вночі на 11 березня Україну атакували російські дрони-камікадзе. У Харкові був "приліт", але обійшлося без жертв. Також влучань не вдалося уникнути в Одеській області.

В ISW передали, що російські окупанти стикнулись з двома проблемами на Авдіївському напрямі. В одній з них винна пропаганда самої РФ.