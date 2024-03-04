Хакери ГУР зламали сервери Міноборони РФ: які секрети здобули і що загрожує окупантам

Отримана інформація розкриває документообіг всередині російського міністерства, його структуру та всіх осіб, причетних до роботи у внутрішній системі документообігу.

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Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України зламали сервери Міністерства оборони Росії. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал відомства.

ГУР МО України успішно провело спеціальну кібероперацію проти військового міністерства РФ. У результаті DDoS-атаки українські кіберрозвідники отримали доступ до серверів відомства.

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Проникнувши до системи, українські розвідники отримали доступ до програмного забезпечення російських військових, призначеного для шифрування та захисту даних, що перебувають у використанні МО РФ. Також до рук хакерів потрапив великий масив секретних документів Міноборони РФ, пов'язаних з повномасштабним вторгнення в Україну.

Інформація про струтуру МО РФ Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Для вивчення та аналізу доступно безліч документів: це звіти, доповіді, розпорядження та накази, які циркулювали між понад 2000 структурних підрозділів Міноборони РФ. Інформація, яку отримали розвідники, робить можливим встановлення внутрішньої структури російського військового відомства, його підрозділів та відгалужень.

У результаті аналізу здобутої інформації були ідентифіковані усі особи, які використовували програмне забезпечення для електронного документообігу під назвою "Бюрократъ". Зокрема це генерали, керівники структурних одиниць МО Росії, а також залучений до роботи з документами інший персонал: фахівці, помічники та заступники посадових осіб міністерства.

Інструкція користувача системи "Бюрократъ" МО РФ Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Як приклад отриманих даних ГУР МО України називає масив службової документації заступника міністра оборони РФ Тимура Вадимовича Іванова. Розвідники натякають, що деякі дії Іванова або пов’язані з ним події допомогли успішно реалізувати цю хакерську атаку та вилучення даних.

Метою роботи у кіберпросторі РФ Головне управління розвідки Міністерства оборони України називає перешкоджання роботі російських військових посадовців та припинення діяльності силових органів російської держави, спрямованої на війну проти українського народу.

Нагадуємо, що у січні український рух спротиву "Атеш" спільно з Ukrainian Hacker Group зламали базу даних військових РФ. Хакери здобули гігабайти даних про державні контракти та особисті дані військових покупців.