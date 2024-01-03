"Лише початок": "Атеш" та українські хакери зламали базу даних з військовими РФ (фото)

Кібер-команда підпілля разом із "Ukrainian Hacker Group" роздобули десятки гігабайтів інформації про державні контракти та особисті дані покупців, серед яких є російські військові, та дізналися їхні точні адреси проживання.

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Військовий рух українців та кримських татар "Атеш" спільно із "Ukrainian Hacker Group" (UHG) зламали базу даних з інформацією про військових Російської Федерації. Про це у середу, 3 січня, повідомили координатори підпілля у Telegram.

Партизани та хакери отримали данні про компанію, яка користується попитом серед російських офіцерів та генералів Збройних сил Росії, росгвардії та чиновників.

У дописі зазначають, що кібер-команда підпілля разом із найкращими хакерами UHG успішно зламали сайт компанії "pm.ru".

Вони роздобули десятки гігабайтів інформації про державні контракти та особисті дані покупців, серед яких є російські військові та дізналися їхні точні адреси проживання.

"Ця акція — лише початок! Демонстрація наших можливостей та офіційно оголошення про початок співпраці з "Ukrainian Hacker Group". Далі на нас чекають ще масштабніші дії", — наголошують в "Атеш".

Нагадаємо, 20 грудня ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ повідомляли, що українські хакери знищили IT-інфраструктуру найбільшої російської приватної компанії з водопостачання "Росводоканал". За словами джерела, це "помста за атаку на Київстар".

Також 20 грудня стало відомо, що в Російській Федерації сталися збої в роботі сервісу для керування бізнесом "Бітрікс 24", у результаті чого була зупинена робота російських бізнес-гігантів. Зі слів міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, до цього причетні українські ІТ-фахівці.