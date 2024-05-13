Липецкую область РФ атаковали БПЛА: загорелась электроподстанция (видео)

В российском Минобороны похвастались успешным перехватом беспилотников. Местный губернатор Игорь Артамонов заверил, что жертв нет, но подтвердил пожар в регионе.

Related video

Ночью на 13 мая Липецкую область России атаковали беспилотники. Кадры с места событий опубликовали в медиа ASTRA.

Губернатор Игорь Артамонов заявил, что БПЛА были подавлены в районе Становлянского округа.

"На месте работают работники спецслужб. Жертв нет", — подчеркнул он.

Однако Артамонов отметил, что на территории электроподстанции "ликвидируется возгорание".

Публикация Игоря Артамонова от 13 мая Фото: Скриншот

В Министерстве обороны РФ заявили о перехвате над территорией Липецкой области четырех беспилотников.

Публикации пресс-службы Минобороны РФ от 13 мая Фото: Скриншот

Напомним, президент РФ Владимир Путин уволил Сергея Шойгу с должности министра обороны и назначил секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева. Шойгу заменит Андрей Белоусов. Аналитики ISW объяснили, в чем кроется цель этих кадровых перестановок.

ВС РФ начали штурмы на севере Харьковской области. Добровольцы Легиона "Свобода России" обратились к военнослужащим, напомнив им об опыте предыдущего наступления на Харьков.

В городском совете Мариуполя сообщили, что российские оккупанты сносят дома, оставляя местных без крыши над головой. Вместо них враг строит ипотечное жилье для своих граждан. Мариупольцы, которые остались без дома, вынуждены проживать у своих родственников и знакомых или снимать квартиры, которые уцелели.