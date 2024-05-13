Липецьку область РФ атакували БПЛА: загорілась електропідстанція (відео)

У російському Міноборони похизувались успішним перехопленням безпілотників. Місцевий губернатор Ігор Артамонов запевнив, що жертв немає, але підтвердив пожежу у регіоні.

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Вночі на 13 травня Липецьку область Росії атакували безпілотники. Кадри з місця подій опублікували у медіа ASTRA.

Губернатор Ігор Артамонов заявив, що БПЛА були придушені в районі Становлянського округу.

"На місці працюють працівники спецслужб. Жертв немає", — підкреслив він.

Однак Артамонов зазначив, що на території електропідстанції "ліквідується спалах".

Публікація Ігоря Артамонова від 13 травня Фото: Скриншот

У Міністерстві оборони РФ заявили про перехоплення над територією Липецької області чотирьох безпілотників.

Публікації пресслужби Міноборони РФ від 13 травня Фото: Скриншот

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