Дрони СБУ атакували нафтобазу і електропідстанцію у двох областях РФ, — джерела Фокусу (відео)

Безпілотники вдарили по об'єкту, який живить тягові підстанції російської залізниці, нафтоперекачувальну станцію "Станова" і забезпечує транзит між енергосистемами трьох російських регіонів.

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Ураження нафтобази та електропідстанції у Бєлгородській та Липецькій областях РФ вночі 13 травня є результатом роботи дронів Служби безпеки України. Про це стало відомо Фокусу з поінформованих джерел.

Завдяки вдалому полюванню безпілотників СБУ вночі сталася пожежа на нафтобазі "Осколнафтопостачання" біля населеного пункту Старий Оскол та на підстанції "Єлецька" потужністю 500 кВ.

Росіяни у місцевих пабліках всю ніч скаржилися на серію гучних вибухів в районі нафтобази в Бєлгородській області.

Фото: Соцмережі

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов підтвердив пожежу на електропідстанції "Єлецька". Об'єкт живить тягові підстанції РЖД, нафтоперекачувальну станцію "Станова", а також забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.

"Російська промисловість, яка працює на війну проти України, залишатиметься законною ціллю для СБУ. Заходи для підриву воєнного потенціалу ворога продовжуватимуться", — наголосило Фокусу поінформоване джерело.

Нагадаємо, в ніч на 13 травня у Бєлгородській і Липецькій областях пролунали вибухи. У Міноборони РФ заявили про "успішну" роботу ППО. Над Бєлгородською областю нібито вдалося збити 12 БПЛА, над Липецькою — 4.

12 травня під атакою дронів другу ніч поспіль був нафтопереробний завод у Волгоградській області.