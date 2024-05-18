В Новороссийске загорелась подстанция: у 26 тысяч россиян пропал свет (видео)

По данным соцсетей, огонь охватил площадь в 25 квадратных метров. На нескольких улицах российского города нет электроэнергии.

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В городе Новороссийск Краснодарского края РФ 18 мая вспыхнула подстанция. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Пожар произошел на подстанции "Кирилловская". Городской голова заверил россиян, что на место уже приехали экстренные службы и начали тушить огонь.

Впоследствии Кравченко проинформировал, что возгорание повлекло отключение энергоснабжения. Он отметил, что причина пожара будет установлена позже.

В общем свет исчез у 26 тысяч россиян. Городские власти обещают, что дома 20 тысяч местных жителей будут запитаны уже "в ближайшее время". Мэр подчеркнул, что во внутригородском районе "ситуация сложнее", но энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

В соцсетях сообщили, что отдельная подстанция вспыхнула примерно в 8:30. Огонь охватил площадь в 25 квадратных метров. Жители нескольких месяцев остались без света.

Напомним, в Санкт-Петербурге 17 мая прогремел взрыв. В российском медиа предположили, что местную военную академию атаковал беспилотник. Сообщалось, что пострадали 7 человек, и один из раненых попал в реанимацию.

Ночью на 17 мая в Туапсе вспыхнул нефтеперерабатывающий завод в результате атаки БПЛА. В компании "Роснефть" отказались комментировать ситуацию. Однако в СМИ со ссылкой на источники информировали, что ситуация серьезная.