Удари по НПЗ в Росії: як далеко можуть долітати українські БПЛА (інфографіка)

За даними російських журналістів, удари українських дронів по Орську і Північній Осетії свідчать про те, що площа потенційно вразливої території РФ для безпілотників досягла 1,78 млн квадратних кілометрів.

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За останній місяць площа потенційно вразливої ​​території Росії для атак українських безпілотників збільшилася на 230 тисяч квадратних кілометрів. Такі підрахунки зробило російське видання "Верстка", проаналізувавши декілька останніх атак ЗСУ по віддалених об'єктах у РФ.

Зокрема, наприкінці травня український БПЛА долетів до міста Орська в Оренбурзькій області, яке знаходиться приблизно за 1500 км від зони бойових дій. Дрон упав недалеко від села Горьковське. У населеному пункті з 2016 року працює станція радіо "Воронеж-М". Вона входить до системи попередження про пуски ядерних ракет противника.

8 червня безпілотники вперше долетіли до Північної Осетії. За словами голови регіону Сергія Міняйла, три БПЛА нібито збили в районі Моздока. Метою атаки був військовий аеродром.

Після цих атак площа потенційно вразливої території Росії для безпілотників досягла 1 млн 780 тисяч квадратних кілометрів, розширившись на схід і захід.

Фото: Видання "Верстка"

"Верстка" зазначає, що головними цілями атак українських безпілотників всередині Росії останніми місяцями стали нафтопереробні заводи. Згідно з даними на середину березня, у зоні ураження перебуває 16 великих НПЗ, на які припадає 52% сукупної переробки нафти найбільших підприємств галузі.

Нагадаємо, 6 червня Сили оборони знищили резервуари Новошахтинського НПЗ у Ростовській області. Росія втратила нафтопродуктів на суму пів мільярда доларів.

The Economist писав, що Україна розробила безпілотник, який може подолати відстань у 3000 км і таким чином може долетіти на віть до Сибіру.