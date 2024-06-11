Удари по НПЗ в Росії: як далеко можуть долітати українські БПЛА (інфографіка)
За даними російських журналістів, удари українських дронів по Орську і Північній Осетії свідчать про те, що площа потенційно вразливої території РФ для безпілотників досягла 1,78 млн квадратних кілометрів.
За останній місяць площа потенційно вразливої території Росії для атак українських безпілотників збільшилася на 230 тисяч квадратних кілометрів. Такі підрахунки зробило російське видання "Верстка", проаналізувавши декілька останніх атак ЗСУ по віддалених об'єктах у РФ.
Зокрема, наприкінці травня український БПЛА долетів до міста Орська в Оренбурзькій області, яке знаходиться приблизно за 1500 км від зони бойових дій. Дрон упав недалеко від села Горьковське. У населеному пункті з 2016 року працює станція радіо "Воронеж-М". Вона входить до системи попередження про пуски ядерних ракет противника.
8 червня безпілотники вперше долетіли до Північної Осетії. За словами голови регіону Сергія Міняйла, три БПЛА нібито збили в районі Моздока. Метою атаки був військовий аеродром.
Після цих атак площа потенційно вразливої території Росії для безпілотників досягла 1 млн 780 тисяч квадратних кілометрів, розширившись на схід і захід.
"Верстка" зазначає, що головними цілями атак українських безпілотників всередині Росії останніми місяцями стали нафтопереробні заводи. Згідно з даними на середину березня, у зоні ураження перебуває 16 великих НПЗ, на які припадає 52% сукупної переробки нафти найбільших підприємств галузі.
Нагадаємо, 6 червня Сили оборони знищили резервуари Новошахтинського НПЗ у Ростовській області. Росія втратила нафтопродуктів на суму пів мільярда доларів.
The Economist писав, що Україна розробила безпілотник, який може подолати відстань у 3000 км і таким чином може долетіти на віть до Сибіру.