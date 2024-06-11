Удары по НПЗ в России: как далеко могут долетать украинские БПЛА (инфографика)

По данным российских журналистов, удары украинских дронов по Орску и Северной Осетии свидетельствуют о том, что площадь потенциально уязвимой территории РФ для беспилотников достигла 1,78 млн квадратных километров.

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За последний месяц площадь потенциально уязвимой территории России для атак украинских беспилотников увеличилась на 230 тысяч квадратных километров. Такие подсчеты сделало российское издание "Верстка", проанализировав несколько последних атак ВСУ по удаленным объектам в РФ.

В частности, в конце мая украинский БПЛА долетел до города Орска в Оренбургской области, который находится примерно в 1500 км от зоны боевых действий. Дрон упал недалеко от села Горьковское. В населенном пункте с 2016 года работает станция радио "Воронеж-М". Она входит в систему предупреждения о пусках ядерных ракет противника.

8 июня беспилотники впервые долетели до Северной Осетии. По словам главы региона Сергея Меняйло, три БПЛА якобы сбили в районе Моздока. Целью атаки был военный аэродром.

После этих атак площадь потенциально уязвимой территории России для беспилотников достигла 1 млн 780 тысяч квадратных километров, расширившись на восток и запад.

Фото: Издание "Верстка"

"Верстка" отмечает, что главными целями атак украинских беспилотников внутри России в последние месяцы стали нефтеперерабатывающие заводы. Согласно данным на середину марта, в зоне поражения находится 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли.

Напомним, 6 июня Силы обороны уничтожили резервуары Новошахтинского НПЗ в Ростовской области. Россия потеряла нефтепродуктов на сумму полмиллиарда долларов.

The Economist писал, что Украина разработала беспилотник, который может преодолеть расстояние в 3000 км и таким образом может долететь даже до Сибири.