Виткофф и Путин в Кремле обсудят возможное перемирие: когда состоится встреча

Российские СМИ отмечают, что Стив Уиткофф прибыл в Москву 13 марта. По предварительной информации, они планируют обсудить вопросы перемирия и двусторонних отношений между США и РФ.

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Вечером четверга, 13 марта спецпредставитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Отмечается, что встреча должна пройти в 1-м корпусе Кремля. Состоится она после переговоров российского лидера с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, у президента России Владимира Путина в 1-м корпусе Кремля пройдет встреча со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом", — говорится в сообщении.

Добавим, что Стив Уиткофф прибыл в Москву для переговоров о перемирии и с целью обсуждения, в частности, двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. СМИ сообщали, что самолет приземлился в аэропорту Внуково.

Напомним, что 11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры украинской и американской делегаций. Украина приняла предложение США об установлении полного прекращения огня на 30 дней. Теперь свою готовность к прекращению войны должна продемонстрировать Россия.

В этот же день стало известно о планах Стива Уиткоффа посетить российскую столицу и встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Журналисты уточняли, что эта поездка будет привязана к встречам украинских чиновников с госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Волцом в Саудовской Аравии.